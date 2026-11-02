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Окупанти використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій – Генштаб

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
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Окупанти використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій – Генштаб
Евакуація людей. Архівне фото. Джерело: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України неухильно дотримувалися режиму припинення вогню на Херсонщині, де проводилася гуманітарна операція в Олешках. Задля вивезення людей із зони гуманітарної катастрофи, створеної окупантами, тиша на Херсонщині  тривала трохи більше 50 годин.

Цим часом ворог скористався для укріплення позицій, проведення ротації та підвозу боєприпасів. Про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Режим тиші на Херсонщині завершився

На Херсонщині за сприяння першої леді США Меланії Трамп відбулася гуманітарна операція з евакуації з Олешок цивільного населення.

Для проведення евакуації людей було оголошено локльний режим припинення вогню, що розпочався з 3:00 27 жовтня і тривав до 22:59 1 листопада 2026 року (загалом 54 години тиші).

Україна неухильно дотримувалася режиму тиші.

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"У рамках запровадженого режиму припинення вогню для гуманітарної операції в Олешках підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей. У результаті  гуманітарні вантажі доставлено за призначенням, а українці та українки, які виявили бажання виїхати з Олешок, повернулися на підконтрольну Україні територію", – зазначили у Генштабі.

Окупанти використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій – Генштаб

Лінія зіткнення на Херсонщині. Джерело: DeepState

Не порушували режим тиші й росіяни: паузу у бойових діях вони використали для посилення своїх позицій на Херсонщині.

 "Противник натомість використав гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій. За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів", – повідомили у ГШ.

Нагадаємо, в  захоплених із  перших днів повномасштабного вторгнення Олешках російські загарбники створили гуманітарну катастрофу: туди не завозилися продукти та медикаменти, а дороги до населеного пункту були щільно заміновані, що унеможливлювало для людей самостійне залишення міста.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні,1 листопада, евакуйовані з Олешок люди прибули в Україну.  Їхати їм довелося через територію РФ та Білорусі. Подробиці операції з порятунку розкрив президент України Володимир Зеленський.

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Війна в УкраїніВоєнні злочини РосіїУкраїнаОлешкиГенеральний штаб ЗСУЗбройні Сили України
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