Окупанти витісняють українське населення на Херсонщині і завозять росіян: у ГУР розкрили подробиці

Країна-агресорка продовжує витісняти українців із тимчасово окупованих територій Херсонщини та заселяти їх росіянами. Зокрема, для залучення учителів і медиків із РФ окупанти пропонують значні виплати та пільги.

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Водночас для місцевих жителів загарбники створюють нестерпні умови. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

РФ витісняє українців із захопленої Херсонщини

"Держава-агресор Росія продовжує злочинну політику заміщення населення на тимчасово окупованих територіях України. У поневолених районах Херсонської області для українців створюють нестерпні умови життя та примусово витісняють, часто – із незаконним позбавленням житла та інших об’єктів приватної власності", – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що до початку окупації на лівобережжі Херсонської області мешкало близько 500 тисяч українців. Нині ж там залишилося лише 10–20% від довоєнної кількості населення.

Росія завозить на ТОТ фахівців за великі виплати

Разом з тим Росія заохочує своїх громадян переїжджати на захоплені території, зокрема в межах так званої "зємскої" програм для вчителів, медиків, працівників культури та тренерів. Фахівцям пропонують одноразові виплати, підвищені зарплати й додаткові пільги за умови роботи за контрактом щонайменше п’ять років.

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Зокрема, російським учителям і лікарям, які погоджуються працювати на окупованих територіях України, обіцяють по 2 мільйони рублів, а працівникам молодшого медичного персоналу – по 1 мільйону рублів.

"За час роботи вказаної "зємскої" програми кремля на ТОТ України вже завезли сотні російських вчителів та лікарів з Краснодарського, Хабаровського, Ставропольського, Пермського країв, Ямало-ненецького автономного округу, Волгоградської, Ростовської, Магаданської, Саратовської, Курської, Оренбурзької, Кіровської, Ленінградської областей, республік Інгушетія, Північна Осетія, Дагестан, а також міст Бєлгород, Саратов, Брянськ, Воронєж, Псков, Томськ, Таганрог", – підкреслили у розвідвідомстві.

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У ГУР переконані, що російських медиків на тимчасово окупованих територіях України залучають насамперед для надання допомоги військовослужбовцям армії РФ. А російські вчителі мають сприяти витісненню української ідентичності серед дітей.

"Відповідна політика держави-агресора Росії на тимчасово окупованих територіях України має ознаки воєнних злочинів та геноцидних практик щодо українського населення", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше на Херсонщині бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат" спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем КМП ВМС ЗСУ знищили навчальний центр операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії РФ.