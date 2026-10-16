Окупанти замінували дорогу в Енергодар, що може перетворити його на другі Олешки: у чому загроза

Російські окупанти замінували Мічуринську трасу, яка сполучає село Водяне з тимчасово окупованим Енергодаром Запорізької області. Якщо мінування пошириться на інші під’їзні дороги, місто може опинитися в умовах фактичної транспортної ізоляції, що створює ризик повторення сценарію Олешок.

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Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він звернув увагу, що окупаційна влада вже попередила про можливе мінування інших маршрутів до Енергодара, а перекриття кількох незалежних шляхів може поставити місто під загрозу гуманітарної катастрофи.

Окупанти попередили про мінування Мічуринської траси

15 жовтня окупаційна влада опублікувала попередження про мінування так званої Мічуринської траси. Йдеться про ділянку дороги від села Водяне у напрямку Енергодара.

"У зв’язку з отриманням підтвердженої інформації про мінування категорично рекомендуємо утриматися від пересування Мічуринською трасою від села Водяне у бік Енергодара", – йдеться в повідомленні окупаційної влади.

За словами Андрющенка, особливу небезпеку становить не лише сама замінована ділянка. Окупанти одночасно допускають мінування інших під’їзних доріг, а отже, йдеться про можливість поступового перекриття транспортних маршрутів, якими Енергодар сполучається з навколишніми територіями.

Чому це може ізолювати Енергодар

Мічуринська траса є частиною одного з основних маршрутів забезпечення міста. Тому її блокування вже створює додаткові проблеми для пересування та постачання, однак критичною ситуація може стати в разі перекриття ще кількох незалежних напрямків.

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"Особливо важлива ділянка Мічуринської траси, позначена на карті червоним колом, оскільки вона є частиною одного з основних маршрутів забезпечення міста", – вказав керівник Центру вивчення окупації.

Саме на цей сценарій звертає увагу Андрющенко: якщо альтернативні дороги також стануть непридатними для використання, Енергодар фактично втратить нормальне транспортне сполучення.

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У такій ситуації проблема виходить далеко за межі звичайного обмеження руху. Йдеться про можливість ускладнення доставки до міста продуктів, медикаментів та інших необхідних ресурсів, а також про обмеження можливостей для цивільних залишати небезпечну територію або отримувати допомогу ззовні.

Чому Енергодар може перетворити на другі Олешки

Андрющенко проводить паралель із ситуацією в окупованих Олешках на Херсонщині. За його оцінкою, катастрофічний сценарій там також починався з поступового обмеження транспортного сполучення.

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Для Енергодара небезпека полягає в тому, що місто може пройти той самий шлях: спочатку окремі дороги стають недоступними через мінування, а згодом кількість безпечних маршрутів скорочується настільки, що місто фактично опиняється відрізаним.

"Саме з подібного поступового обмеження транспортного сполучення починалася катастрофа в Олешках", – зазначив Андрющенко.

Тому саме можливість поширення мінування на інші під’їзні дороги є ключовим ризиком, а не лише нинішня ситуація на Мічуринській трасі.

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ЗАЕС створює додаткову суперечність

Окремо Андрющенко звертає увагу на ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. Постачання для російського персоналу ЗАЕС здійснюється під приводом забезпечення ядерної безпеки, зокрема під час локальних домовленостей про припинення вогню та міжнародних місій.

Водночас цивільне транспортне сполучення навколишніх населених пунктів може опинитися під дедалі більшими обмеженнями. У результаті виникає суперечлива ситуація: доступ до атомного об’єкта намагаються підтримувати, тоді як звичайні мешканці Енергодара та прилеглих територій можуть залишитися без повноцінних безпечних маршрутів.

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Чим небезпечна можлива ізоляція

Якщо мінування залишиться локальним, це означатиме небезпечне, але обмежене перекриття одного маршруту. Якщо ж замінованими стануть кілька під’їзних доріг, наслідки можуть бути значно серйознішими – від транспортних проблем до фактичної ізоляції міста.

"Ризик повторення сценарію Олешок вже потребує уваги. Бо коли місто фактично опиниться в ізоляції, гуманітарну катастрофу доведеться не попереджати, а долати", – наголосив Андрющенко.

Як повідомляв OBOZ.UA:

В окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак. Російські окупанти блокують постачання гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення – останнє постачання продуктів до міста відбулося 26 травня.

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У вересні 2026 року в окупованих Олешках загострилася гуманітарна ситуація. Через заміновані дороги та атаки дронів евакуація жителів стала практично неможливою.

Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Українська делегація мала поінформувати держави-учасниці про становище цивільних та закликати до негайного надання гуманітарної допомоги місту.