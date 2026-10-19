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Окупанти засудили зрадницю України Монтян до 1,5 року колонії: в чому звинуватили

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 4,2 т.
Окупанти засудили зрадницю України Монтян до 1,5 року колонії: в чому звинуватили
Тетяну Монтян засудили. Джерело: Telegram-канал «Сирена»/Unsplash.

На окупованій території Донеччини проросійську блогерку Тетяну Монтян засудили до півтора року колонії загального режиму. Крім ув’язнення, їй заборонили адмініструвати сайти протягом двох років.

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Сирена". Ворошиловський міжрайонний суд окупованого Донецька визнав Монтян винною у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності в інтернеті.

Кримінальне провадження проти неї відкрили у вересні 2025 року. За версією обвинувачення, у грудні 2022 року блогерка опублікувала в інтернеті висловлювання, яке містило заклик до насильства проти певної групи людей.

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Підставою для переслідування стала фраза "охраноту мочить безо всякого сожаления", яка пролунала під час одного зі стримів Монтян.

Лінгвістична експертиза кваліфікувала ці слова як заклик до насильницьких дій проти соціальної групи, позначеної словом "охранота". Сама блогерка та її прихильники заперечували таке трактування. Цим словом вона називала блогерів, які замовчують проблеми на фронті, а під "мочити" мала на увазі блокування ботів у коментарях.

Монтян народилася в Криму та працювала адвокатом в Україні. У 2021 році вона переїхала до Росії, після чого співпрацювала з російськими медіа, виступала на телебаченні, а у 2023 році стала колумністкою RT.

В Україні проти неї відкрито кримінальні провадження, зокрема щодо колабораційної діяльності та закликів до зміни конституційного ладу. У листопаді 2025 року її внесли до російського реєстру "терористів і екстремістів".

Також у 2024 році російську пропагандистку, українську зрадницю адвокатку Тетяну Монтян позбавили права займатися адвокатською діяльністю в Україні. Серед іншного її звинувачують у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські військові ударом FPV-дрона ліквідували на Херсонщині командира 8-го артилерійського полку армії РФ Олександра Ісаєва. До переходу на бік Росії він служив у Збройних силах України.

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