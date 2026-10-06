Окупанти завдали серії ударів по дорозі на Одещині: пошкоджено авто, є постраждалі. Фото
У вівторок, 6 жовтня, російські війська завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено вантажні та легкові автомобілі, попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.
Наразі двох постраждалих госпіталізували. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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