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Окупанти завдали серії ударів по дорозі на Одещині: пошкоджено авто, є постраждалі. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 хв
icon 1,5 т.
Окупанти завдали серії ударів по дорозі на Одещині: пошкоджено авто, є постраждалі. Фото
Наслідки російського обстрілу. Джерело: Одеська ОВА.

У вівторок, 6 жовтня, російські війська завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено вантажні та легкові автомобілі, попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.

Наразі двох постраждалих госпіталізували. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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