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Окупанти завдали удару по підприємству у Дніпрі: сталась пожежа, є постраждалі

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
747
Окупанти завдали удару по підприємству у Дніпрі: сталась пожежа, є постраждалі
Рятувальники на місці одного з ударів військ РФ. Ілюстративне фото

Уночі 4 листопада російські війська знову атакували Дніпро. Під ударом опинилося одне з міських підприємств.

Постраждали дві людини. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку

Про те, що росіяни знову  били по Дніпру, посадовець повідомив о 06:32 ранку.

"Двоє людей дістали поранень через удар росіян по підприємству у Дніпрі. Чоловіків 38 та 57 років госпіталізували з осколковими пораненнями. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав Ганжа.

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Він додав, що внаслідок атаки ворога на підприємстві зайнялася пожежа.

Про яке підприємство йдеться і наскільки серйозних руйнувань воно зазнало, наразі невідомо.

Як повідомляв OBOZ.UA, днями СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві.

Також напередодні, 3 листопада,  у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертви, пострадали 20 людей. Під ударом опинився, зокрем, хоспіс.

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