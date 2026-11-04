Окупанти завдали удару по підприємству у Дніпрі: сталась пожежа, є постраждалі

Уночі 4 листопада російські війська знову атакували Дніпро. Під ударом опинилося одне з міських підприємств.

Відео дня

Постраждали дві людини. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку

Про те, що росіяни знову били по Дніпру, посадовець повідомив о 06:32 ранку.

"Двоє людей дістали поранень через удар росіян по підприємству у Дніпрі. Чоловіків 38 та 57 років госпіталізували з осколковими пораненнями. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав Ганжа.

Він додав, що внаслідок атаки ворога на підприємстві зайнялася пожежа.

Про яке підприємство йдеться і наскільки серйозних руйнувань воно зазнало, наразі невідомо.

Як повідомляв OBOZ.UA, днями СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував обстріли по Одесі, Дніпру і готував теракт у Києві.

Також напередодні, 3 листопада, у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертви, пострадали 20 людей. Під ударом опинився, зокрем, хоспіс.