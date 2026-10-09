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Окупанти збільшили кількість елементів на антенах дронів: "Флеш" пояснив, для чого

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 1,4 т.
Окупанти збільшили кількість елементів на антенах дронів: "Флеш" пояснив, для чого
Росіяни вдосконалюють антени на "Шахедах". Джерело: Колаж OBOZ.UA

Російські окупанти використовують на "Шахедах", які атакують Київ, нові захищені антени супутникової навігації – на 32 елементи замість 16. Через це для протидії таким системам українській стороні доведеться збільшувати кількість засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомив у Facebook український військовий, радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш". Він пояснив, як нові антени допомагають російським безпілотникам протистояти українським засобам РЕБ.

Окупанти збільшили кількість елементів на антенах дронів: ''Флеш'' пояснив, для чого

Антена CRPA на 32 елементи. Джерело: Facebook / Сергій "Флеш"

За словами Бескрестнова, "Шахед" може знаходити ціль двома способами: через управління оператором за допомогою MESH-модема або за сигналами супутникової навігації, зокрема GPS.

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Щоб перешкодити наведенню за супутниковими сигналами, українські військові використовують засоби РЕБ, які створюють перешкоди на відповідних частотах. У відповідь противник оснащує безпілотники спеціальними антенами CRPA, здатними нейтралізувати такі перешкоди.

Що більше елементів в антені, то більше джерел перешкод від засобів РЕБ вона може придушити. За поясненням "Флеша", раніше для протидії таким антенам умовно потрібно було розмістити навколо "Шахеда" 16 джерел РЕБ. Тепер їхня кількість має зрости вдвічі.

Окупанти збільшили кількість елементів на антенах дронів: ''Флеш'' пояснив, для чого

Фото антени CRPA на 32 елементи. Джерело: Facebook / Сергій "Флеш"

Окупанти збільшили кількість елементів на антенах дронів: ''Флеш'' пояснив, для чого

Фото антени CRPA на 32 елементи, яку виявили на російському ударному безпілотнику. Джерело: Facebook / Сергій "Флеш"

Бескрестнов зазначив, що ця технологічна гонка ускладнює завдання для української сторони. Противнику простіше додати елементи до антени, ніж Україні – збільшувати кількість точок розміщення засобів РЕБ.

Як писав OBOZ.UA, раніше Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що в Києві можуть працювати російські MESH-ретранслятори, які забезпечують короткочасний канал управління "Шахедами" для коригування ударів. За оцінкою військового, таких пристроїв може бути від одного до трьох. Він зазначав, що виявити їх складно, а поки вони працюють, захист міста за допомогою засобів РЕБ не буде ефективним.

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