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Окупанти змінили тактику на Добропільському напрямку: військовий розповів, що відбувається. Карта

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
639
Окупанти змінили тактику на Добропільському напрямку: військовий розповів, що відбувається. Карта
Російські окупанти. Ілюстративне фото

На Добропільському напрямку російські війська змінили тактику: масштабні штурми тепер проводять переважно під час дощів і туманів, коли українським захисникам складніше вести розвідку та стежити за переміщеннями противника. Невеликі групи окупантів продовжують атакувати щодня, тоді як складніші наступальні дії ворог намагається зосереджувати на періоди несприятливої погоди.

Про це в ефірі Espreso TV та Slawa.TV розповів командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов. За його словами, російське угруповання "Центр" постійно поповнюється, однак досягти успіхів окупантам не вдається.

Добропільський напрямок залишається одним із найінтенсивніших за кількістю російських наступальних дій. Водночас українські військові поступово зачищають ділянки, куди змогли проникнути ворожі підрозділи, та стабілізують лінію бойового зіткнення.

Окупанти змінили тактику на Добропільському напрямку: військовий розповів, що відбувається. Карта

Ситуація на Добропільському напрямку станом на 10 листопада. Джерело: DeepStateMAP

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За словами Філатова, невеликі групи російських військових продовжують атакувати щодня, однак масштабніші наступальні дії противник зосереджує на періоди сильних дощів або туманів. За таких умов українським захисникам складніше спостерігати за переміщеннями ворога.

"Противник поміняв тактику, він тепер веде штурми не щоденно. Загалом такі комплексні заходи з наступу він проводить одномоментно саме в ті дні, коли – або сильний дощ, або туман", – пояснив командир.

Під час атак окупанти намагаються просуватися вздовж лінії зіткнення пішки, а також на мотоциклах і квадроциклах. Натомість механізовані штурми із застосуванням бронетехніки на цій ділянці фронту малоперспективні через підготовлену українську оборону, численні вибухові загородження та невелику кількість проходів. До того ж українські військові постійно мінують ці ділянки, що ускладнює використання противником важкої техніки.

Водночас зберігається загроза накопичення російських сил у міській забудові. Контроль над Покровськом і Мирноградом дає окупантам змогу зосереджувати там особовий склад, а відстань до українських позицій для подальшого просування скоротилася.

Окупанти змінили тактику на Добропільському напрямку: військовий розповів, що відбувається. Карта

Покровськ та Мирноград на мапі бойових дій. Джерело: DeepStateMAP

За словами Філатова, противник намагається наступати хвилями. Українські підрозділи знищують російських військових як на підступах до Покровська, так і під час виходу з міста. Водночас важливу роль в обороні відіграє Добропілля, міська забудова якого створює сприятливі умови для захисту.

Філатов також розповів про нещодавню масштабну мультидоменну операцію, яку провели під управлінням угруповання "Азов". Її метою було ураження російських військових об'єктів у Донецьку та за його межами. Найвіддаленіші цілі розташовувалися за 25 км від державного кордону України з Росією.

Водночас командир зауважив, що, попри успішну розвідку та ураження цілей на значній відстані, Росія зберігає перевагу в кількості особового складу.

"Противник переважає у живій силі, і ми це відчуваємо на полі бою", – підсумував Філатов.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Добропільському напрямку російська армія зосередила найбільше піхоти порівняно з іншими ділянками фронту. Попри значні втрати, окупанти щодня отримують поповнення – від 400 до 500 військовослужбовців.

Дмитро Філатов пояснював, що після захоплення Покровська російські підрозділи отримали можливість закріпитися у великій урбанізованій зоні. Через розвинену систему українських фортифікацій противник переважно використовує тактику інфільтрації: невеликими групами намагається проникати на позиції Сил оборони, а потім підтягує підкріплення.

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