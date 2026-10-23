Окупований Луганськ масовано атакували дрони: під прицілом були об’єкти зв’язку. Відео

У ніч на 23 жовтня неспокійно було в окупованому Луганську, там лунали вибухи. Місто масовано атакували безпілотники.

Відео дня

Відео оприлюднили в Exilenova+ та Supernova+. Ціллю дронів були об'єкти зв'язку, згодом на його відсутність скаржилися місцеві жителі.

Що відомо

Інформація про атаку на Луганськ почала з'являтися після 03:00. Мешканці повідомляли про декілька гучних вибухів та спалах.

"Шумно у Луганську. Декілька вибухів пролунало в Луганську", – йдеться у повідомленні.

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Згодом у мережі з'явилися відео, на яких чути момент прильоту по місту. Ймовірно було атаковано телевежу.

"Мешканці повідомляють про спалах. Також у деяких районах перебої зі зв'язком", – зазначається у повідомленні.

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Офіційну інформацію про наслідки обіцяють опублікувати вранці.

Нагадаємо, уночі 21 жовтня у Луганську також пролунали вибухи. Під ударом опинилася будівля "Укртелекому", де після 2014 року розмістився створений загарбниками оператор зв'язку "Лугаком", а також ІТ-інфраструктура. На місці спалахнула потужна пожежа.

Як писав OBOZ.UA, на початку червня, внаслідок дронового удару, у Луганську була уражена нафтобаза, розташована на південній околиці міста. Над атакованим об'єктом піднялися яскрава заграва та густий дим.