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Операція "Імпасібл": в полку "Скеля" показали, як зачистили підземний газогін в районі Куп'янська. Фото і відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
1,6 т.
Операція "Імпасібл": в полку "Скеля" показали, як зачистили підземний газогін в районі Куп'янська. Фото і відео
Операція "Імпасібл". Джерело: 425 ОШП "Скеля"

Сили оборони України провели на Куп'янському напрямку підземну контрнаступальну операцію, просунувшись підземними комунікаціями в тил російських окупантів. Хоча офіційно в командуванні спецоперації було надано назву "Велес", бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля", які і виконували просування підземними газогонами, називають операцію "Імпасібл" (вочевидь, від англійського слова Impossible – "неможливо").

Операція проходила переважно у… газовій трубі. Протягом місяців штурмові дії всередині труби військові поєднували з обороною на поверхні, щоб перекрити противнику шлях проникнення, розповідають в "Скелі".

Газогін для переміщення

Таким чином, підземні комунікації стали ще однією ділянкою бойових дій у районі Куп’янська. Російські військові використовували газогін для прихованого переміщення, а українські штурмовики проводили його зачистку.

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Операція ''Імпасібл'': в полку ''Скеля'' показали, як зачистили підземний газогін в районі Куп'янська. Фото і відео

Операція "Велес" (або "Імпасібл"). Джерело: 425 ОШП "Скеля"

Загалом бої тривали кілька місяців. Українські військові поступово просувалися всередині труби та зачищали ділянки, які використовував противник. Результатом стало повернення контролю над доволі значним відрізком газогону.

Одночасно на поверхні тривала оборонна операція в Редьківці. Її метою було блокування входу до труби.

Небезпечні дії

Операція ''Імпасібл'': в полку ''Скеля'' показали, як зачистили підземний газогін в районі Куп'янська. Фото і відео

Операція "Велес" (або "Імпасібл"). Джерело: 425 ОШП "Скеля"

Отже, дії під землею та на поверхні були спрямовані на протидію одному способу російського проникнення – використанню газотранспортної інфраструктури як прихованого маршруту.

Така війна відбувається в умовах вкрай обмеженого простору. Сталеві стінки труб створюють небезпеку рикошетів куль та уламків. Під час стрільби накопичуються порохові гази, а нестача придатного для дихання повітря додатково ускладнює перебування всередині.

Українські воїни користувалися вагонетками з двигунами від потужних електросамокатів. А для захисту дихання військові використовували протигази та кисневі балони.

Операція ''Імпасібл'': в полку ''Скеля'' показали, як зачистили підземний газогін в районі Куп'янська. Фото і відео

Операція "Велес" (або "Імпасібл"). Джерело: 425 ОШП "Скеля"

"Кілька днів ми постійно були в горизонтальному положенні, тому перше, що хотілося зробити після виходу, – це просто постояти", – розповідають в "Скелі".

Ситуація на напрямку

Операція ''Імпасібл'': в полку ''Скеля'' показали, як зачистили підземний газогін в районі Куп'янська. Фото і відео

Ситуація на напрямку. Джерело: скриншот

Загалом українські воїни просунулись більш ніж на 15 км підземними комунікаціями в тил російських окупантів. У результаті українські військові зірвали плани противника проникнути в тил українських підрозділів і створити загрозу для Куп'янська.

Нагадаємо, українська операція "Вівальді" зірвала плани Росії щодо наступу на Донеччині. За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), дії Сил оборони змусили окупантів відмовитися від спроб оперативного оточення українських позицій і перейти до складніших фронтальних атак.

Як повідомляв OBOZ.UA, російський плацдарм на північ від Куп’янська на Харківщині поступово скорочується завдяки тиску Сил оборони України. Водночас окупанти продовжують штурмувати українські позиції на східному березі річки Оскіл і намагаються проникнути в районі Ківшарівки.

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