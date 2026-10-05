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Операція "Тигри": одеські нацгвардійці провели унікальну операцію з порятунку котів із Олешок. Відео

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 240
Операція "Тигри": одеські нацгвардійці провели унікальну операцію з порятунку котів із Олешок. Відео
Коти залишилися без господарів і могли загинути. Джерело: Скриншот

Одеські нацгвардійці провели операцію з порятунку шістьох котів, які залишилися без господарів в окупованих Олешках на Херсонщині. Бійці пронесли тварин понад 10 км у спеціальній клітці під бортом одного з важких бомберів.

Про операцію розповіла 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України на своїй сторінці у Facebook та опублікувала відповідне відео. У бригаді зазначили, що тварин вдалося евакуювати завдяки допомозі місцевих жителів.

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Військовослужбовці роти РУБпАК СпП "Болгаричі" ББС СпП 11 бригади вже не перший рік працюють на Херсонському напрямку. Вони знищують окупантів, їхню техніку, місця перебування особового складу та склади, а також доставляють гуманітарні вантажі мешканцям окупованих населених пунктів.

Цього разу гвардійці провели операцію, яка відрізнялася від їхньої звичної роботи. Йшлося про порятунок котів, які через різні обставини залишилися без господарів і могли загинути від голоду.

Коти в небі

Шістьох тварин, народжених в окупації, розмістили у спеціально розробленій для операції клітці. Після цього бійці пронесли її небом через Дніпро під бортом одного з важких бомберів.

У повітрі коти подолали понад 10 км до місця, де їх зустріли нацгвардійці. На землю тварини опустилися цілими та неушкодженими, хоча й були трохи налякані.

У 11 бригаді зазначили, що операція під кодовою назвою "Тигри" пройшла успішно. Незабаром усі врятовані коти мають знайти нові домівки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як окупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові.

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