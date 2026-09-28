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Операція "Вівальді" триває: прикордонники вибили ворога з Карпівки на Лиманському напрямку. Відео

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 736
Операція "Вівальді" триває: прикордонники вибили ворога з Карпівки на Лиманському напрямку. Відео
Прикордонники "Срібної трійки" та бійці 3-ї штурмової вибили окупантів
Джерело: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники повернули під контроль Карпівку на Лиманському напрямку. Прикордонники підрозділу "Срібна трійка" бригади "Помста" спільно з бійцями 3-ї окремої штурмової бригади вибили звідти російських окупантів.

Про це у Telegram повідомила Державна прикордонна служба України. Зазначається, що звільнення населеного пункту відбулося в межах операції "Вівальді".

Важкі бої та злагоджена робота

За словами військових, за короткими кадрами з операції стоять важкі бої, безсонні ночі та злагоджена робота українських воїнів.

Операція ''Вівальді'' триває: прикордонники вибили ворога з Карпівки на Лиманському напрямку. Відео

Карпівка Донецької області звільнена від окупантів

Джерело: Скриншот

"Населений пункт Карпівка, Донецької області, підрозділ "Срібна трійка", повертаємо своє. Слава Україні! Героям слава!" – заявили військові.

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Операція ''Вівальді'' триває: прикордонники вибили ворога з Карпівки на Лиманському напрямку. Відео

Карта бойових дій

Джерело: Скриншот

Деталі операції "Вівальді"

28 вересня стало відомо, що в межах операції "Вівальді" Сили оборони звільнили три села на Донеччині – Нове, Рідкодуб та Катеринівку. Також українські військові відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Під час третього етапу операції було звільнено ще 51 кв. км української території, а загалом від початку "Вівальді" – 176 кв. км. Російська армія втратила близько 2 тисяч військовослужбовців, ще понад 250 окупантів потрапили в полон.

У Третьому армійському корпусі розповіли, як під час операції "Вівальді" українські військові використали інформаційний блеф, щоб заплутати російських окупантів. Окупанти отримували навмисно викривлену картину ситуації на полі бою та мали повірити в хибний задум українських сил.

Як писав OBOZ.UA, Третій армійський корпус застосував наземні роботизовані комплекси розмінування. Зокрема, на напрямку Шандриголового роботи за дві ночі розчистили близько 30 км маршрутів, що дозволило зменшити ризики для саперів.

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