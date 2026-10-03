Провал РОВ на Лиманському напрямку та масова здача в полон російських солдатів поставили у вкрай незручне становище голову Генштабу ЗС рф Валерія Герасимова.

Відео дня

Нагадаю, що буквально місяць тому, 1 вересня, президент росії та військовий злочинець володимир путін привселюдно заявив про контроль російських військ над містом Святогорськ. Цю заяву він зробив, коли вже був очевидним провал РОВ на Лиманському напрямку, де росіяни відступали під натиском Третього армійського корпусу.

Це вже не вперше, коли таким чином підставляють путіна. Рік тому аналогічний фінт було зроблено з Куп’янськом, після чого путін ще два місяці переконував усіх у тому, що місто контролюється російськими військами. А буквально цього літа, у червні, путін видав черговий стенд-ап про 149 будинків із 11 000 (!!!), які ще залишалося захопити в Лимані.

Але справжнім ляпасом для російського військово-політичного командування стала демонстрація російських солдатів, які здалися в полон, з якими провів довгу й ґрунтовну розмову командувач 3-м АК бригадний генерал Андрій Білейцький. Це відео за добу набрало на різних майданчиках понад мільйон переглядів, і замовчати таку ганьбу РОВ було просто неможливо.

І тепер Кремль має намір шукати винуватця у низці нескінченних провалів на фронті.

РЕКЛАМА

Надати допомогу в пошуку винного вже зголосився нинішній міністр оборони РФ Бєлоусов, з метою звинуватити у всьому голову ГШ Валерія Герасимова, який регулярно доповідає інформацію, що не відповідає дійсності.

У Бєлоусова свої корисливі цілі – усунути Герасимова та поставити в ГШ ЗС РФ своїх людей, таким чином взявши під контроль одразу дві фундаментальні в росії силові структури.

Таким чином, операція "Вівальді" завдала нищівного удару не тільки по 20-й і 25-й ОВА РОВ на Лиманському напрямку, а й розворушила щуряче гніздо в Москві. Звісно, похитнути крісло під Герасимовим буде дуже складно. Навіть під Сергієм Шойгу це виявилося набагато простіше, ніж під Герасимовим, але першу ніжку, можна вважати, вже вибили.

Головні історії дня