Операція ''Вівальді'' зруйнувала російський ''виступ'' у районі Лиману: в ISW оцінили, чи змінив ворог плани на наступ. Карта

Українська операція "Вівальді" зірвала плани російських окупантів щодо оточення українського Фортечного поясу з півночі та просування до Слов’янська. Однак командування країни-агресорки не відмовилося від початкового плану наступу на Лиманському напрямку.

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Для продовження атак ворог навіть перекинув туди додаткові підрозділи з Куп’янського напрямку. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти продовжують наступ попри втрати

За оцінкою аналітиків, російське командування не переглянуло своїх наступальних планів на Лиманському напрямку, попри значні втрати, яких окупанти зазнали внаслідок української операції "Вівальді".

Під час цієї операції українські захисники зруйнували російський "виступ" на північ і північний захід від Лиману. Саме його противник планував використати для формування північного флангу масштабного оточення українського Фортечного поясу.

Контратаки ЗСУ зірвали цей задум, тому війська РФ втратили можливість охопити укріплені райони з півночі, а також просуватися до оточення Слов’янська з північно-східного напрямку.

"Тим не менш, російське військове командування, схоже, віддане своєму початковому плану кампанії навіть у цьому секторі. Звіти Генерального штабу України вказують на те, що російські війська в жовтні 2026 року в Лиманському напрямку в середньому здійснювали близько 7,4 атаки на день, що лише незначно менше, ніж середній показник у вересні – 8,4 атаки на день", – йдеться у повідомленні.

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Російське командування перекинуло частину підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії з Куп’янського напрямку на Лиманський, щоб посилити наступальні дії. Це сталося після того, як українські контратаки суттєво послабили 20-ту та 25-ту загальновійськові армії РФ.

Перекидання підкріплення могло мати на меті частково стабілізувати російські позиції на тлі подальших контратак ЗСУ. Водночас окупанти не обмежуються обороною та продовжують намагатися просуватися на цій ділянці фронту.

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Реальна інтенсивність боїв під Лиманом може бути вищою

Як зазначили аналітики, фактична інтенсивність російських атак на Лиманському напрямку, ймовірно, вища за показники у звітах Генштабу ЗСУ. Річ у тім, що до Слов’янського напрямку українське командування зараховує населені пункти по обидва боки Сіверського Дінця, зокрема Озерне та Ямпіль, розташовані на південний схід від Лиману.

Водночас ISW розглядає бойові дії на північ від Сіверського Дінця як окрему зону відповідальності Західного угруповання військ РФ. Наступальні дії на південь від річки, зокрема в напрямку Слов’янська, належать до зони відповідальності Південного угруповання.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські контратаки в межах операції "Вівальді" на Лиманському напрямку впливають на плани російських військ щодо охоплення так званого "фортечного поясу" Донеччини. Водночас окупанти продовжують наступальні дії поблизу Слов’янська, Костянтинівки та Покровська, але підтвердженого просування на більшості цих ділянок не зафіксовано.