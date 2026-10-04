Операція ''Вівальді'': з'явилося відео методичного знищення логістики ворога на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" забезпечували підтримку наступальних дій з повітря під час операції "Вівальді" 3-го армійського корпусу. Вони знищували автомобільний і мототранспорт російських окупантів, перерізаючи логістику та зриваючи підвезення озброєння і боєприпасів на передові позиції.

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Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram. Відомство також опублікувало відео роботи пілотів підрозділу.

Коли російські військові залишали свої укриття, українські дрони виявляли та нейтралізували їх.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час операції Сил оборони України "Вівальді" на Донеччині було деокуповано близько 125–140 квадратних кілометрів території. Володимир Зеленський назвав її результати дуже успішними та заявив, що операція досі триває.

Австрійський військовий експерт Маркус Райснер зі свого боку зазначав, що "Вівальді" продемонструвала можливість успішного наступального маневру навіть в умовах сучасного "прозорого поля бою", насиченого безпілотниками. За його словами, завдяки ретельній підготовці українські сили досягли значного тактичного результату в районі Лимана.