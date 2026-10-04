Операція ''Вівальді'': з'явилося відео методичного знищення логістики ворога на Лиманському напрямку

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 69 тис. грн ($1 550 )Україна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінитиУкраїна вперше за два роки повернула танки на фронт: у The Telegraph розповіли, що це допомогло змінитиРосія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областяхРосія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областяхЄ ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з ШарпомЄ ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з ШарпомМедведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війниМедведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війниІлюстрація - оренда житлаВільного житла майже немає: де в Україні квартири розбирають за години, навіть за шалені грошіВолодимир ПутінПутін усвідомив помилку вторгнення в Україну, але не готовий її визнати і марить перемогою, – колишній прем’єр РФ КасьяновУкраїнці в Польщі. ІлюстраціяУкраїнців у цій країні ЄС стає менше: де зафіксували найбільше скорочення біженцівМосква нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на МолдовуМосква нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на МолдовуОкупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". ФотоОкупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". Фото

Операція "Вівальді": з'явилося відео методичного знищення логістики ворога на Лиманському напрямку

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
icon 423
Операція "Вівальді": з'явилося відео методичного знищення логістики ворога на Лиманському напрямку
Окупант перед ураженням українським дроном. Джерело: Колаж OBOZ.UA

На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" забезпечували підтримку наступальних дій з повітря під час операції "Вівальді" 3-го армійського корпусу. Вони знищували автомобільний і мототранспорт російських окупантів, перерізаючи логістику та зриваючи підвезення озброєння і боєприпасів на передові позиції.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram. Відомство також опублікувало відео роботи пілотів підрозділу.

Коли російські військові залишали свої укриття, українські дрони виявляли та нейтралізували їх.

Операція ''Вівальді'': з'явилося відео методичного знищення логістики ворога на Лиманському напрямку

Російський окупант перед ураженням українським дроном. Джерело: Скриншот

Читайте також
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 15,9 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1750 окупантів і знищили 6 ББМ: дані Генштабу
icon 15,9 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1750 окупантів і знищили 6 ББМ: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 3,6 т.
Окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах: уражено склад медпрепаратів, є загиблий та постраждалі. Фото та відео
icon 3,6 т.
Окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах: уражено склад медпрепаратів, є загиблий та постраждалі. Фото та відео
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 1,4 т.
Сили оборони знищили ЗРК "Бук-М3" окупантів на Запоріжжі та вдарили по місцю запуску БпЛА в Донецьку: подробиці
icon 1,4 т.
Сили оборони знищили ЗРК "Бук-М3" окупантів на Запоріжжі та вдарили по місцю запуску БпЛА в Донецьку: подробиці
Операція ''Вівальді'': з'явилося відео методичного знищення логістики ворога на Лиманському напрямку

Російський окупант перед ураженням українським дроном. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час операції Сил оборони України "Вівальді" на Донеччині було деокуповано близько 125–140 квадратних кілометрів території. Володимир Зеленський назвав її результати дуже успішними та заявив, що операція досі триває.

Австрійський військовий експерт Маркус Райснер зі свого боку зазначав, що "Вівальді" продемонструвала можливість успішного наступального маневру навіть в умовах сучасного "прозорого поля бою", насиченого безпілотниками. За його словами, завдяки ретельній підготовці українські сили досягли значного тактичного результату в районі Лимана.

Схожі теми
Втрати Росії в війні з УкраїноюВійна в УкраїніОперація "Вівальді"Державна прикордонна служба УкраїниЛиманДонецька областьвійськовітранспорт
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись