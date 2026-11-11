OSINTер наклав дані про втрати армії РФ з витоку Росстату на мапу DeepState: ось що з того вийшло. Відео

Український OSINT-дослідник M0nstas (Vitaly) використав дані щодо смертей російських окупантів на війні в Україні зі злитої хакерами бази Росстату, наклавши їх на мапу DeepState, яка фіксує ситуацію на фронті. Метою було перевірити, чи збігаються вони в часі та просторі.

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Такий аналіз для Покровського, Лиманського та Гуляйпільського напрямків показав дуже високий збіг. Це свідчить про те, що виток даних є справжнім, адже сотні тисяч записів "рухаються" разом із фронтом так, це показує DeepState.

Так, 87% смертей зафіксовано в межах 10 км від лінії фронту на мапі DeepState в той самий місяць; ще 9% – у сірій зоні. Лише 1% припадає випадків припадає на райони, що знаходиться на відстані понад 15 км углиб території, контрольованої Україною; цьому є пояснення – однакові назви сіл, через що локацію було визначено помилково. Також частина окупантів помирала в тилу, куди їх вивозили після поранення.

Пік смертей росіян у конкретному населеному пункті майже завжди припадає на момент, коли DeepState фіксує його захоплення. Відповідно, найбільше загарбників гине саме під час штурмів.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку з жовтня 2023 року по березень 2026 року смерті росіян зміщуються разом із лінією фронту. На початку 2024 року їх фіксували в околицях Авдіївки, восени 2024 року – Очеретине та Селидове, протягом зими – на південний захід від Покровська, а наприкінці 2025 року – у Покровську та Мирнограді.

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"Лише в цьому районі зафіксовано 133 804 загиблих, причому найбільша кількість – 8 800 – припадає на травень 2025 року", – зазначає M0nstas.

Лиманський напрямок

У районі Лимана за період з червня 2023 року по березень 2026 року було ліквідовано 43 321 російського військового.

Смерті зафіксовані у Макіївці та Тернах на північ від Лимана, а також на Сіверському вигині на півдні. Також регулярно фігурує окупована Кремінна, місто постійно згадується у зв’язку зі смертями в околицях.

Головні історії дня

"Найгіршим місяцем був жовтень 2024 року, коли загинуло 2 202 особи, а протягом 2025 року ця цифра коливалася від 1 250 до 2 200 на місяць", – пише OSINTер.

Гуляйпільський напрямок

З червня 2023 року по березень 2026 року на Гуляйпільському напрямку зафіксовано 40 716 смертей росіян – від Роботиного та Оріхова на південному заході до Великої Новосілки на північному сході.

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Протягом 2023 та 2024 років ця цифра становила від 400 до 900 на місяць уздовж лінії, яка майже не змінювалася. У 2025 році, починаючи з травня, вона зросла до 2 100-2 500 на місяць, коли наступ перейшов від Великої Новосілки в бік Гуляйполя.

"Найгіршим місяцем став грудень 2025 року, коли загинуло 2 518 осіб. Тільки за 2025 рік загинуло 22 367 осіб – це більше, ніж у 2023 та 2024 роках разом узятих", – сказано повідомленні.

У Великій Новосілці продовжує зростати кількість смертей ворога після захоплення ним селища в січні 2025 року.

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Як повідомляв OBOZ.UA, хакерська група Silent Crow заявила, що отримала дані Росстату, згідно з якими у війні проти України загинули 450 100 росіян. За оцінками хакерів, до кінця року кількість вбитих окупантів може сягнути до 508 799 – 542 708 осіб.