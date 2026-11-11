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OSINTер наклав дані про втрати армії РФ з витоку Росстату на мапу DeepState: ось що з того вийшло. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
903
OSINTер наклав дані про втрати армії РФ з витоку Росстату на мапу DeepState: ось що з того вийшло. Відео
OSINTер наклав втрати армії РФ з витоку Росстату на мапу DeepState. Джерело: росмедіа, x/M0nstas. Колаж OBOZ.UA

Український OSINT-дослідник M0nstas (Vitaly) використав дані щодо смертей російських окупантів на війні в Україні зі злитої хакерами бази Росстату, наклавши їх на мапу DeepState, яка фіксує ситуацію на фронті. Метою було перевірити, чи збігаються вони в часі та просторі.

Такий аналіз для Покровського, Лиманського та Гуляйпільського напрямків показав дуже високий збіг. Це свідчить про те, що виток даних є справжнім, адже сотні тисяч записів "рухаються" разом із фронтом так, це показує DeepState.

Так, 87% смертей зафіксовано в межах 10 км від лінії фронту на мапі DeepState в той самий місяць; ще 9% – у сірій зоні. Лише 1% припадає випадків припадає на райони, що знаходиться на відстані понад 15 км углиб території, контрольованої Україною; цьому є пояснення – однакові назви сіл, через що локацію було визначено помилково. Також частина окупантів помирала в тилу, куди їх вивозили після поранення.

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Пік смертей росіян у конкретному населеному пункті майже завжди припадає на момент, коли DeepState фіксує його захоплення. Відповідно, найбільше загарбників гине саме під час штурмів.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку з жовтня 2023 року по березень 2026 року смерті росіян зміщуються разом із лінією фронту. На початку 2024 року їх фіксували в околицях Авдіївки, восени 2024 року – Очеретине та Селидове, протягом зими – на південний захід від Покровська, а наприкінці 2025 року – у Покровську та Мирнограді.

"Лише в цьому районі зафіксовано 133 804 загиблих, причому найбільша кількість – 8 800 – припадає на травень 2025 року", – зазначає M0nstas. 

Лиманський напрямок

У районі Лимана за період з червня 2023 року по березень 2026 року було ліквідовано 43 321 російського військового.

Смерті зафіксовані у Макіївці та Тернах на північ від Лимана, а також на Сіверському вигині на півдні. Також регулярно фігурує окупована Кремінна, місто постійно згадується у зв’язку зі смертями в околицях.

"Найгіршим місяцем був жовтень 2024 року, коли загинуло 2 202 особи, а протягом 2025 року ця цифра коливалася від 1 250 до 2 200 на місяць", – пише OSINTер.

Гуляйпільський напрямок

З червня 2023 року по березень 2026 року на Гуляйпільському напрямку зафіксовано 40 716 смертей росіян – від Роботиного та Оріхова на південному заході до Великої Новосілки на північному сході.

Протягом 2023 та 2024 років ця цифра становила від 400 до 900 на місяць уздовж лінії, яка майже не змінювалася. У 2025 році, починаючи з травня, вона зросла до 2 100-2 500 на місяць, коли наступ перейшов від Великої Новосілки в бік Гуляйполя.

"Найгіршим місяцем став грудень 2025 року, коли загинуло 2 518 осіб. Тільки за 2025 рік загинуло 22 367 осіб – це більше, ніж у 2023 та 2024 роках разом узятих", – сказано повідомленні. 

У Великій Новосілці продовжує зростати кількість смертей ворога після захоплення ним селища в січні 2025 року. 

Як повідомляв OBOZ.UA, хакерська група Silent Crow заявила, що отримала дані Росстату, згідно з якими у війні проти України загинули 450 100 росіян. За оцінками хакерів, до кінця року кількість вбитих окупантів може сягнути до 508 799 – 542 708 осіб.

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