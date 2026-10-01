Аналітики, які займаються розвідкою на основі відкритих джерел та геопросторовою розвідкою, встановили, де в РФ знаходяться виробничі потужності БпЛА "Гарпія-А1". Вони розташовані на території колишнього 300-го виробництва Іжевського механічного заводу.

Відео дня

Про це осінтер написав у своєму Telegram-каналі "Dnipro Osint Гарбуз". Він зазначив, що геолокувати виробничий майданчик вдалося спільними зусиллями зі спільнотою "КіберБорошно".

Що відомо про БпЛА "Гарпія-А1"

"Гарпія-А1" – це російський ударний дрон, створений на основі концепції Shahed-136. Ворог вже неодноразово застосовував ці БпЛА для ударів по Україні. Зокрема, 25 вересня один із них влучив в об’єкт залізничної інфраструктури в Полтавській області.

Нещодавно концерн "Алмаз-Антей" (великий російський державний оборонний холдинг, який розробляє та виготовляє зенітно-ракетні, радіолокаційні та протиповітряні системи для російської армії – Ред.) опублікував промовідео з експортною версією "Гарпія-А1(Э)" та БпЛА-Д.

Координати виробничого майданчика, на якому росіяни знімали це відео: 56.852355° 53.276128°.

"Цех конкретно з відео – Корпус №12. Використовується як цех кінцевої збірки БпЛА", – сказано в повідомленні.

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Де збирають "Гарпії"

Зовні "Гарпія-А1" дуже нагадує російську "Герань" (ці дрони збирають на території особливої економічної зони "Алабуга" у Татарстані), однак виробляється іншим підприємством російського ВПК – Іжевським електромеханічним заводом "Купол". Виробничі потужності розташовані на території колишнього 300-го виробництва Іжевського механічного заводу.

Головні історії дня

У 2019 році цей майданчик придбав Іжевський електромеханічний завод "Купол". А вже у 2023 році міністерство оборони РФ уклало з ІЕМЗ "Купол" контракт вартістю понад 1 млрд рублів на розгортання виробництва "Гарпії-А1".

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13 вересня 2024 року уламки цього типу БпЛА вперше зафіксували на території України.

Як повідомляв OBOZ.UA, минулого року безпілотники СБУ уразили електромеханічний завод "Купол", розташований у місті Іжевськ, Республіка Удмуртія. Росіяни підтвердили жертви й постраждалих на оборонному підприємстві, яке випускає зенітні ракетні комплекси "Тор-М2Е", ударні дрони й іншу продукцію для окупаційної армії.

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Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше чотири цехи. На них виробляли безпілотники для російських окупаційних військ.

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