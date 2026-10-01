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Осінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відео

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read2 хв
icon 3,6 т.
Осінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відео
Росіяни виготовляють дрони "Гарпія-А1" на заводі в Іжевську
Джерело: Telegram-канал "Dnipro Osint Гарбуз"

Аналітики, які займаються розвідкою на основі відкритих джерел та геопросторовою розвідкою, встановили, де в РФ знаходяться виробничі потужності БпЛА "Гарпія-А1". Вони розташовані на території колишнього 300-го виробництва Іжевського механічного заводу. 

Про це осінтер написав у своєму Telegram-каналі "Dnipro Osint Гарбуз". Він зазначив, що геолокувати виробничий майданчик вдалося спільними зусиллями зі спільнотою "КіберБорошно"

Що відомо про БпЛА "Гарпія-А1"

"Гарпія-А1" – це російський ударний дрон, створений на основі концепції Shahed-136. Ворог вже неодноразово застосовував ці БпЛА для ударів по Україні. Зокрема, 25 вересня один із них влучив в об’єкт залізничної інфраструктури в Полтавській області.

Нещодавно концерн "Алмаз-Антей" (великий російський державний оборонний холдинг, який розробляє та виготовляє зенітно-ракетні, радіолокаційні та протиповітряні системи для російської армії – Ред.) опублікував промовідео з експортною версією "Гарпія-А1(Э)" та БпЛА-Д

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Координати виробничого майданчика, на якому росіяни знімали це відео: 56.852355° 53.276128°.

"Цех конкретно з відео – Корпус №12. Використовується як цех кінцевої збірки БпЛА", – сказано в повідомленні. 

Осінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів ''Гарпія-А1''. Фото і відео

Виробничі потужності БпЛА "Гарпія-А1"

Джерело: Telegram-канал "Dnipro Osint Гарбуз"

Осінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів ''Гарпія-А1''. Фото і відео

Стало відомо, де росіяни вироблять БпЛА "Гарпія-А1"

Джерело: Telegram-канал "Dnipro Osint Гарбуз"

Де збирають "Гарпії"

Зовні "Гарпія-А1" дуже нагадує російську "Герань" (ці дрони збирають на території особливої економічної зони "Алабуга" у Татарстані), однак виробляється іншим підприємством російського ВПК – Іжевським електромеханічним заводом "Купол". Виробничі потужності розташовані на території колишнього 300-го виробництва Іжевського механічного заводу.

Осінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів ''Гарпія-А1''. Фото і відео

Вказані координати на карті

Джерело: Скриншот Google Maps

Осінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів ''Гарпія-А1''. Фото і відео

Такий вигляд має ангар, де збирають дрони

Джерело: Скриншот Google Maps

У 2019 році цей майданчик придбав Іжевський електромеханічний завод "Купол". А вже у 2023 році міністерство оборони РФ уклало з ІЕМЗ "Купол" контракт вартістю понад 1 млрд рублів на розгортання виробництва "Гарпії-А1".

13 вересня 2024 року уламки цього типу БпЛА вперше зафіксували на території України.

Осінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів ''Гарпія-А1''. Фото і відео

Іжевськ на карті

Джерело: Скриншот Google Maps

Як повідомляв OBOZ.UA, минулого року безпілотники СБУ уразили електромеханічний завод "Купол", розташований у місті Іжевськ, Республіка Удмуртія. Росіяни підтвердили жертви й постраждалих на оборонному підприємстві, яке випускає зенітні ракетні комплекси "Тор-М2Е", ударні дрони й іншу продукцію для окупаційної армії.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше чотири цехи. На них виробляли безпілотники для російських окупаційних військ.

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