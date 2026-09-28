На тимчасово окупованій території Україниу вересні відбулася низка затримань місцевих жителів за підозрою у шпигунстві, диверсіях та державній зраді. Співробітники російських спецслужб посилено моніторять соціальні мережі та месенджери, намагаючись знайти тих, хто не зрадив Україну. Не менш небезпечним для українців є й те, що ФСБ масово фабрикує кримінальні справи за тяжкими та особливо тяжкими статтями.

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Про затримання та винесені вироки – читайте в сьогоднішньому матеріалі OBOZ.UA.

Одна з причин – боротьба за корито

ФСБ мало не щодня старанно звітує про затримання мешканців тимчасово окупованих територій. Причому особливо активно зараз людей "пакують" на підконтрольній Росії частині Донецької області, а також у Запорізькій.

За словами співрозмовників OBOZ.UA в окупації, там зараз посилилися перевірки на вулицях населених пунктів. Місцеві мешканці пов’язували це з проведенням виборів, однак й після них ситуація не змінилася.

Про новий воєнний злочин російських загарбників повідомили і в українському Центрі вивчення окупації.

У Горлівці ФСБ РФ звинуватила місцевого мешканця у співпраці з українськими спецслужбами, підриві військового автомобіля за допомогою саморобного пристрою на базі протитанкової міни та коригуванні вогню шляхом фіксації наслідків обстрілів.

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Цей випадок є черговим елементом набагато ширшої системи репресій та політики окупаційних режимів.

"Аналіз подібних затримань дозволяє виділити кілька ключових факторів. Акцент (у цьому випадку. – Ред.) на тому, що зв’язок із "кураторами" виник через сина, який перебуває на підконтрольній Україні території, використовується для дискредитації сімейних зв’язків між мешканцями ВОТ та вільної України, а також для створення атмосфери загальної підозри", – зазначають у Центрі.

Крім того, росіяни вкотре використовують механізм залякування цивільного населення. Публікація відео з "зізнаннями" (які зазвичай отримують під жорстким тиском) має на меті продемонструвати тотальний контроль силовиків і придушити будь-які прояви ненасильницького чи активного опору серед цивільних.

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Також важливий момент, на який звернули увагу в ЦВО – для ФСБ систематичні фабрикації або перебільшення масштабів справ про "диверсії" є механізмом внутрішньої звітності, що виправдовує розширення повноважень і фінансування силового апарату на окупованих територіях.

Ну а подібні заяви російських спецслужб (про затримання) підтверджують, що цивільне населення окупованих територій залишається в зоні підвищеного ризику, де будь-які контакти з родичами або фіксація подій у місті можуть бути кваліфіковані як "тероризм".

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"Винні" за замовчуванням

Російські суди невтомно штампують вироки мешканцям окупованої території України. Причому аналіз, який провів OBOZ.UA, показав: у більшості випадків також за статтею "державна зрада", бо "фігурантів" вважають громадянами РФ.

Не варто думати, що всі місцеві мешканці добровільно ними стали – на ТОТ відбувалася насильницька паспортизація. Особливо це відчули "нові регіони" – саме так у Росії називають окуповані після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році території України.

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Усім українцям, яких судили як "диверсантів", "шпигунів" і "держзрадників", призначають великі строки ув’язнення. Виправдувальних вироків немає. Покажемо це на конкретних прикладах.

У Донецьку 24-річного місцевого мешканця, який працював у медичному закладі, засудили до 14 років ув’язнення. У ФСБ Росії по "ДНР" заявили, що медик сам зв’язався з "представниками іноземної воєнної розвідки" і передавав їм відомості про місця дислокації російських підрозділів на території "республіки".

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Ще одного мешканця окупованого Донецька судили за "державну зраду" та "підготовку диверсії". Чоловік нібито передавав координати підрозділів російських окупаційних військ у "ДНР", а також "дістав із схованки вибуховий пристрій для здійснення теракту". За це донечанин отримав аж 24 роки позбавлення волі.

Ще більше дали мешканцю Маріуполя за ту саму "державну зраду" та "сприяння тероризму". ФСБ стверджує, що він "встановив контакт із представниками іноземної розвідки та за завданням кураторів вилучив компоненти для виготовлення СВП (саморобного вибухового пристрою. – Ред.). А після цього нібито підготував "дві схованки з вибухонебезпечними предметами, призначеними для вчинення терактів". Суд дав йому 25 років позбавлення волі та призначив штраф у розмірі 650 тис. рублів.

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А ось мешканця Амвросіївки (Донецька область) у вересні засудили до 15 років позбавлення волі за "шпигунство". Ігор Малецький був затриманий співробітниками російської спецслужби ще у 2024 році. У звинуваченні стверджувалося, що він також зв’язався з представниками ГУР МО України через месенджер Telegram і нібито передавав їм координати розташування підрозділів ЗС РФ на території "Амвросіївського муніципального округу".

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Багато вироків за статтями КК РФ такого роду виносять і жінкам.

Наприклад, мешканку Донецька Тетяну Попову затримали співробітники УФСБ Росії по "ДНР" у листопаді 2025 року за підозрою у "шпигунстві та публічних закликах до здійснення терористичної діяльності".

Попову звинуватили в "роботі на ГУР" (передачі відомостей про місця дислокації підрозділів РОВ на території окупованого Донецька). Не менш небезпечними російський суд визнав її дії в інтернеті. Тетяна нібито "залишала в месенджері коментарі із закликами до вбивства російських військовослужбовців та нанесення вогневих ударів по столиці Росії".

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Вирок донеччанці – 13 років позбавлення волі – виніс Південний окружний військовий суд, який розташований у Ростові. Причому її судили як громадянку України, тобто вона не мала російського паспорта.

А ось мешканку Макіївки засудили вже за "шпигунство на парковці". За версією російських силовиків, вона у 2024 році "передала інформацію іноземним кураторам" про особовий склад та техніку ЗС РФ на автостоянці гіпермаркету "Сигма Ленд" (колишній Auchan).

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Після цього вона нібито переховувалася і перебувала у федеральному розшуку. У травні 2026 року її затримали під час спроби перетнути кордон. У підсумку дівчину засудили до 15 років ув’язнення.

Уникнути підозр і звинувачень на окупованій території сьогодні практично неможливо. Жертвою може стати будь-хто. Повна відсутність законності та беззахисність перед свавіллям російських спецслужб – це реалії в окупації. І чим довше там залишаєшся – тим вищі ризики.

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