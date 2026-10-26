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Оснащений ШІ: військовий розповів про особливості "полювання" на новий російський дрон "Кощей"

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
2,0 т.
Оснащений ШІ: військовий розповів про особливості "полювання" на новий російський дрон "Кощей"
БПЛА "Кощей". Джерело: Скриншот. Відео 47 окремої механізованої бригади "Маґура"

Російські окупанти почали активно застосовувати на фронті новий дрон "Кощей", оснащений штучним інтелектом. Українські захисники зуміли приземлити два ворожі безпілотники поблизу Покровська (Донецька область).

Про це розповів головний сержант батареї перехоплювачів 25-ї Січеславської бригади ДШВ Ігор "Shot", передає Еспресо. Він додав, що конструкція дрона та його технологічне оснащення суттєво ускладнюють його перехоплення.

Біля Покровська українські бійці збили два БПЛА "Кощей"

За словами військового, російська армія використовує безпілотники як для ведення розвідки, так і для ударів по українській логістиці. У відповідь підрозділи перехоплювачів посилюють протидію ворожим БПЛА та намагаються захистити повітряний простір.

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Зокрема, поблизу Покровська бійцям дивізіону вдалося збити два російські дрони "Кощей", які вирізняються складним технологічним оснащенням, що ускладнює їх перехоплення.

"Це засіб дуже розвинений, він напічканий штучним інтелектом. У нього стоять камери, засоби ухиляння. Він дуже швидкісний, маневрений і може на великих швидкостях вести розвідку", – пояснив Ігор "Shot".

Оснащений ШІ: військовий розповів про особливості ''полювання'' на новий російський дрон ''Кощей''

Карта. Джерело: DeepState

Сили оборони адаптуються до нових загроз із неба

Він зазначив, що російські війська також удосконалюють інші безпілотники, зокрема, збільшують дальність польоту FPV-дронів, модернізують їхні системи та змінюють конструкцію для підвищення швидкості.

Серед основних викликів для українських перехоплювачів Ігор "Shot" назвав зміну частот зв’язку та нові маневри ухилення, що змушує захисників постійно вдосконалювати тактику.

Тим часом, наголосив головний сержант батареї перехоплювачів 25-ї Січеславської бригади ДШВ, Україна також не відстає та продовжує розробляти технології протидії, шукаючи нові способи боротьби з ворожими БПЛА.

"Ми завжди знаходимо варіанти і постійно на крок попереду в технологіях. Наші виробники – це топ. Росія масово заводами працює на виробництво своїх дронів, але кількість – це не є якість", – підсумував він.

Нагадаємо, у червні 2026 року Росія представила нову лінійку універсальних безпілотників "Сатурн". До неї увійшли дві моделі, які відрізняються характеристиками, дальністю застосування та призначенням.

Як писав OBOZ.UA, раніше стало відомо, що РФ тестує новий ударний безпілотник крилатого типу на оптоволоконному керуванні, який позиціонують як аналог дрона "Молнія". Його конструкція має забезпечити прихованість від засобів радіоелектронної розвідки та стійкість до впливу РЕБ.

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