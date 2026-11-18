Після значних пошкоджень Кримського мосту внаслідок ударів по ньому ЗСУ 16-17 листопада в тимчасово окупованому Криму в місцевих почалася паніка. Люди взялися скуповувати пальне й товари першої необхідності у великій кількості, створюючи дефіцит.

Відео дня

Такий ажіотаж пояснюється тим, що люди розуміють, що через порушення логістики можуть зрости ціни й виникнути проблеми з наявністю товарів. Відео ситуації в Криму опублікував Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо

Після ударів ЗСУ по Кримського мосту, який з’єднує півострів із материковою частиною РФ, рух автомобільною частиною мосту припинено – зазнало значних руйнувань дорожнє полотно та арка.

Як наслідок – у місцевих виникла паніка щодо можливих ускладнень у постачанні товарів. Люди взялися скуповувати пальне й товари першої необхідності, побоюючись, що через порушення логістики та ускладнення постачання ціни на пальне й товари можуть суттєво зрости. Так, зокрема, на відео видно, як місцевий житель жаліється, що інші скупили все пальне, чим створюють його дефіцит.

"В окупованому Криму місцеві жителі починають запасатися пальним і товарами першої необхідності на фоні знищеної автомобільної частини Кримського мосту, який з’єднує півострів із материковою частиною РФ. Ймовірно, місцеві розуміють що через порушення логістики та ускладнення постачання ціни на пальне й товари можуть суттєво зрости", – йдеться в Telegram-канал Exilenova+, який і опублікував відео ситуації в Криму.

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Що відомо про удари по Кримському мосту

В окупованому Криму пізно ввечері 16 листопада почалася канонада вибухів. Так звана влада півострова заявила про нову атаку на Керченський міст, незаконно побудований російськими загарбниками. Від ударів на мосту обвалилась арка і частина дорожнього полотна.

Один із військкорів противника стверджував, що в районі споруди прогриміло щонайменше 15 вибухів. Від ударних хвиль у деяких будинках вилетіли вікна, колаборант Сергій Аксьонов, призначений росіянами "головою республіки Крим", підтвердив, що рух транспорту по Керченській переправі довелося зупиняти.

Головні історії дня

Нещодавні удари українських військ по Кримському мосту свідчать про те, що Росія не в змозі забезпечити надійний захист своїх ключових стратегічних об’єктів. Українським силам вдалося завдати трьох точних ударів по споруді. Аналітики зазначають, що такі пошкодження неприпустимі для об’єкта, який має перебувати під посиленою охороною.







На фото й відео видно руйнування мосту. Джерело: Скриншот з відео

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Після серії українських ударів по Кримському мосту 16 і в ніч на 17 листопада російські провоєнні блогери зчинили істерику.Вони обурюються відсутністю роботи російської ППО, ненадійним захистом мосту та жаліються, що якість українських мостів через Дніпро набагато краща.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, який вигляд має Кримський міст після нової серії ударів України. Так, зруйновано арковий проліт автомобільної частини Керченського мосту завдовжки понад 270 метрів та частину дорожнього полотна мосту. Наразі автомобільний та залізничний рух мостом повністю зупинено, судноплавство через Керченську протоку також призупинено.

Також ми публікували кадри руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту, на яких видно руйнування конструкції.