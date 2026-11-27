У межах операції "Пекло-3" Сили оборони України знищили нафтобазу російських військ та інфраструктуру її забезпечення на тимчасово окупованій території Луганщини. Спільні дії провели підрозділ SxLüd 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" і батальйон Signum 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем.

Відео дня

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі 1-го корпусу НГУ "Азов", оприлюднивши відео операції. У дописі також розповіли, як окупанти намагалися захистити об'єкт і налагодили постачання пального для своїх підрозділів.

Після попереднього знищення російських нафтобаз і логістичної інфраструктури на Донеччині окупанти мали б зрозуміти, до чого призводить зберігання пального на захопленій українській території. Однак вони спробували уникнути нових ударів, посиливши захист об'єкта.

Нафтобазу замаскували в лісі, а для її прикриття використовували засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і мобільні вогневі групи. Пальне туди доправляли потягом, після чого автомобілями розвозили по підрозділах окупаційних військ.

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Проте вжиті заходи не врятували об'єкт. Унаслідок спільних дій підрозділу SxLüd 1-го корпусу НГУ "Азов" і батальйону Signum 59-ї ОШБр БпС 9-го армійського корпусу нафтобазу та інфраструктуру її забезпечення було знищено.

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Тепер російським командирам доведеться пояснювати своєму керівництву проблеми з логістикою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч проти 27 листопада ударні дрони Сил оборони України атакували Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області Росії. На підприємстві, залученому до виробництва компонентів твердого ракетного палива, зокрема для "Іскандерів", спалахнула масштабна пожежа.