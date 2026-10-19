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"Пекло війни": у Силах оборони розповіли про ситуацію в Костянтинівці, за яку йдуть вуличні бої. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 3,9 т.
"Пекло війни": у Силах оборони розповіли про ситуацію в Костянтинівці, за яку йдуть вуличні бої. Карта
Костянтинівка контролюється ЗСУ. Джерело: Генштаб ЗСУ

У Костянтинівці (Донецька область) тривають запеклі вуличні бої, а Сили оборони України завдають російським військам значних втрат. Окупанти намагаються захопити місто, щоб продовжити наступ у напрямку Краматорська.

Про це розповів пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський, передає Еспресо. Він додав, що заяви російської пропаганди про контроль над Костянтинівкою не відповідають дійсності.

РФ кидає нові сили на захоплення Костянтинівки

За словами Хомінського, на Костянтинівському напрямку зберігається напружена ситуація. Російські війська намагаються захопити місто, щоб відкрити шлях для подальшого наступу на Краматорськ. Тим часом російські пропагандисти заявляють про нібито встановлений контроль над Костянтинівкою, але ці твердження не відповідають дійсності.

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Пресофіцер зазначив, що українські військові, зокрема бійці 100-ї окремої механізованої бригади, продовжують відбивати атаки та завдавати противнику значних втрат. Попри втрати особового складу, російське командування не припиняє залучати нові сили до штурмів і намагається просуватися вперед.

"Костянтинівка – це зараз самісіньке пекло війни. Це, мабуть, найспекотніше місце на фронті. Звичайно, підстав називати Костянтинівку "живим містом" уже немає", – наголосив Хомінський.

''Пекло війни'': у Силах оборони розповіли про ситуацію в Костянтинівці, за яку йдуть вуличні бої. Карта

Карта. Джерело: DeepState

Він пригадав, що бійці 100-ї окремої механізованої бригади протягом 15 місяців обороняли Торецьк. Ця битва стала однією з найдовших у російсько-українській війні, а саме місто внаслідок бойових дій перетворилося на руїни.

За словами пресофіцера, Костянтинівка поки не зазнала настільки масштабних руйнувань, проте її інфраструктура також суттєво пошкоджена. У місті ще збереглися залишки багатоповерхівок і приватних будинків, однак більшість із них перебуває в понівеченому стані.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України показали який вигляд має Костянтинівка. Захисники продовжують вести бої за місто, яке прагне окупувати Росія. Воно  зруйноване через постійні ворожі атаки – росіяни знищили житлові будинки, церкви та памʼятки архітектури.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Костянтинівському напрямку на ворожі безпілотники "полюють" наші захисники з лав "Хижака" – зведеної стрілецької бригади Департаменту патрульної поліції України. Воїни показали, як знищують небезпечну техніку держави-агресора

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