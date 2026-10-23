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Блог

Дмитро Федоренко
Дмитро Федоренко

Керуючий партнер агенції політичного маркетингу "Orwell Consulting"

War / Думки
Time to read2 хв
1,7 т.
Блог |

"Перемирʼя з одічалими": долар по 150, мільйонна армія й демографічна прірва

Ілюстрація. Російсько-українська війна
Ілюстрація. Російсько-українська війна. Джерело: З відкритих джерел

Я уявляю, як фізично шевелиться волосся на голові у президента, коли він думає про "перемирʼя" з одічалими. Питань більше, ніж відповідей:

1. Що робити з мільйонною армією, бо в окопах на лінії розмежування хтось має стояти ще багато років. Да і в казармах підготований резерв має бути в достатній кількості, щоб закрити потенційний прорив. Надія на "гарантії безпеки на кшталт пʼятої статті НАТО" це навіть не смішно, бачачи, що представляє з себе те НАТО сьогодні.

2. Хто буде платити за цей мілітарний банкет? Європа уже через 5 хвилин після появи підписів на документах умиє руки, а економіка України буде відновлюватись ще десятки років в умовах вакууму іноземних інвестицій.

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3. Що робити з виїздом та обмеженнями чоловіків? Усі не виїдуть, звичайно. Але усім і не треба, щоб нівелювати пункти 1 і 2. Ми й так на демографічній грані.

4. Як унеможливити зняття санкцій з росії? Схоже, що ніяк. Але, якщо крокодилу в раціон знову піде достатня кількість свіжих вуглеводнів, то він швидко набере форму і піде за делікатесами у вигляді історичної памʼяті.

5. Чи готове суспільство до курсу долара 100-150? Бо більше бюджетних субвенцій від європейських спонсорів не буде. А значить – станок.

Від цих питань втомлене від війни суспільство ще якось може відмахнутись, переклавши їх на плечі керівництва державою. А от їм уже сильно не спетляєш, дуже все це схоже на класичний шаховий пат.

Тому нашою, і нашої влади, головною стратегію є перестояти йо*нутих дідів. Ригати, сивіти, втрачати, але перестояти. В окопах, в оборонці, в клунях і на диванах. Бо, як каже один мій військовий друг: "Коли прокидаєтесь зранку, дорогі мої потомлені українчики, то згадуйте, що були такі потужні країни, як Родезія і Південний Вʼєтнам. Які теж опирались на міжнародні інституції та партнерів, були мілітаризованими їжаками. Але яких ті самі партнери посадили за стіл перемовин, надали гарантії і примусили до "миру". Де тепер вони?"

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Дмитра Федоренка
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