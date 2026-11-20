На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади "Форпост" уразили російський плаваючий транспортер ПТС-2. Після влучання ударних дронів машина загорілася та зазнала критичних пошкоджень.

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Відео бойової роботи опублікував батальйон безпілотних систем "Апекс" бригади "Форпост". У підрозділі повідомили, що внаслідок атаки окупанти втратили ще одну одиницю інженерної техніки.

Російські військові також втратили можливість використовувати цей транспортер для облаштування водної переправи на відповідній ділянці фронту.

Удару завдали оператори безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування "Апекс", яка входить до складу бригади "Форпост".

На оприлюднених кадрах показано бойову роботу українських дронарів. Після атаки російська машина загорілася.

Що відомо про ПТС-2

ПТС-2 – це гусеничний середній плаваючий транспортер, призначений для перевезення військових, озброєння та вантажів через водні перешкоди.

Таку інженерну техніку використовують для організації переправ. Її ураження позбавляє російські підрозділи ще однієї машини, яку вони могли залучати для подолання водних перешкод.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що прикордонники розповіли, як брали полонених в рамках операції "Вівальді".