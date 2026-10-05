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Перетворили на брухт: українські захисники знищили російську РЛС, яка виявляла дрони та авіацію. Відео

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
icon 1,4 т.
Перетворили на брухт: українські захисники знищили російську РЛС, яка виявляла дрони та авіацію. Відео
Українські військові з дроном. Ілюстративне фото

Українські захисники знищили російську радіолокаційну станцію (РЛС), призначену для виявлення українських безпілотників та авіації. Ворожий комплекс був розгорнутий на причепі транспортного засобу в тилу противника.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram. Він опублікував відео роботи одного з екіпажів бригади "Хижак" патрульної поліції.

За словами Білошицького, цього разу бійці застосували комплекс Stork + Mace.

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Перетворили на брухт: українські захисники знищили російську РЛС, яка виявляла дрони та авіацію. Відео

Екіпаж бригади "Хижак" за роботою. Джерело: Скриншот

Унаслідок удару було знищено не лише радіолокаційну станцію, а й операторів, які забезпечували її роботу.

Перетворили на брухт: українські захисники знищили російську РЛС, яка виявляла дрони та авіацію. Відео

Бійці бригади "Хижак" виявляють ворожу ціль. Джерело: Скриншот

Перетворили на брухт: українські захисники знищили російську РЛС, яка виявляла дрони та авіацію. Відео

Бійці бригади "Хижак" виявляють ворожу ціль. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня Сили оборони уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Серед них були місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, пункт управління, склад безпілотників, вузол зв’язку та ремонтний підрозділ армії РФ.

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