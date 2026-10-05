Перетворили на брухт: українські захисники знищили російську РЛС, яка виявляла дрони та авіацію. Відео

Українські захисники знищили російську радіолокаційну станцію (РЛС), призначену для виявлення українських безпілотників та авіації. Ворожий комплекс був розгорнутий на причепі транспортного засобу в тилу противника.

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Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram. Він опублікував відео роботи одного з екіпажів бригади "Хижак" патрульної поліції.

За словами Білошицького, цього разу бійці застосували комплекс Stork + Mace.

Унаслідок удару було знищено не лише радіолокаційну станцію, а й операторів, які забезпечували її роботу.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня Сили оборони уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Серед них були місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, пункт управління, склад безпілотників, вузол зв’язку та ремонтний підрозділ армії РФ.