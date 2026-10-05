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Перевозить сотні кілограмів по бездоріжжю: що за новий НРК Varkhan отримають ЗСУ. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 1,5 т.
Перевозить сотні кілограмів по бездоріжжю: що за новий НРК Varkhan отримають ЗСУ. Фото
HPK VARKHAN. Джерело: Міністерство оборони України.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс Varkhan. Під час випробувань платформа продемонструвала здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів, зокрема складною місцевістю.

НРК Varkhan створили для виконання військових логістичних завдань. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Комплекс може доставляти на позиції озброєння, боєприпаси, обладнання, спорядження та інші необхідні вантажі.

Розробку українського оборонного підприємства створили на запит військових. Під час проєктування інженери врахували вимоги військовослужбовців до техніки, яка має працювати в складних умовах.

Varkhan побудований на повнопривідному колісному шасі 4×4 із залежною підвіскою. Кліренс платформи перевищує 200 мм, що має забезпечувати її рух по складному рельєфу.

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Комплекс може пересуватися бездоріжжям, зокрема піском і заболоченою місцевістю. За даними Міноборони, з навантаженням Varkhan здатний долати до 37 км.

Окремою особливістю платформи є швидкоз’ємні акумулятори. Їхня конструкція дозволяє замінювати батареї та продовжувати виконання завдання без тривалої перерви.

НРК також оснащений кількома системами зв’язку та управління. До екосистеми комплексу входять наземні станції керування T-Bone, антени, щогли, ретранслятори та поворотні механізми.

За задумом розробників, таке поєднання обладнання має забезпечувати стабільне керування роботизованою платформою та її використання для різних логістичних місій.

Серед ключових переваг комплексу Міноборони називає можливість безперервної роботи, витривалість основних вузлів, просте обслуговування та доступність запчастин і витратних матеріалів.

Роботизована платформа має виконувати логістичні завдання замість людей у небезпечних районах, зокрема доставляти необхідні вантажі до військових позицій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія вже готується до появи в України балістичних ракет, які можуть становити загрозу для її підприємств із виробництва безпілотників. Водночас Кремль використовує час для створення захищених виробничих потужностей, зокрема підземних заводів для "Гераней".

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