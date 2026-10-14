Під час руху почав зникати зв'язок: у мережі повідомили про проблеми з Starlink в Україні

Уночі, за словами українських військових, відбулося часткове обмеження роботи терміналів Starlink. Зв'язок почав зникати у русі при швидкості понад 160 км/год, через що низку важливих місій Сил оборони було зірвано.

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Про це повідомив відомий волонтер, громадський активіст і блогер Сергій Стерненко. Він припустив, що обмеження було запроваджено на запит адміністрації президента США Дональда Трампа.

Маск частково обмежив роботу терміналів Starlink для України?

На тлі повідомлень низки західних медіа про погрози адміністрації Трампа щодо припинення обміну розвідданими з Україною та побоювань щодо обмеження за вказівкою Білого дому роботи терміналів супутникового інтернету Starlink у роботі останнього цієї ночі спостерігалися проблеми.

"Сьогодні вночі було обмежено роботу терміналів "Starlink". У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій. Ймовірно, комапнія SpaceX вдалася до таких заходів на запит адміністрації Трампа", – написав вранці Стерненко.

Звичайні термінали Starlink, за його словами, працюють у нормальному режимі.

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Нічні обмеження, а також відсутність попередження від американців про підготовку росіянами масованого удару 14 жовтня Стерненко вважає ланками одного "ланцюга".

"Як і просив Трамп, Україна не атакувала останні дні російські нафтопереробні заводи і енергетичну інфраструктуру загалом. Але Трамп шукав будь-якої можливості вдарити по нашій обороноздатності, і він це зробив, незважаючи на те, що ми дотримувалися його вимог. Сьогодні вночі (і вчора також) ми не отримували повідомлення про балістичну загрозу. Також почалися часткові, але обмеження в роботі Starlink. Тож, чи маємо ми і далі не бити по російських НПЗ? Питання риторичне", – написав він.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, лише кілька днів тому делегація Конгресу США дозволила надати Україні розширений доступ до Starlink. З таким проханням особисто до Ілона Маска звернувся і конгресмен-республіканець Ден Креншоу.

На цьому тлі Ілон Маск наїхав на Зеленського, підтримуючи Трампа і РФ.