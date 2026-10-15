Під Герасимовим захитався стілець: що ховається за ширмою масштабних навчань ''Центр-2026'' у РФ і яку роль відіграла операція ''Вівальді''

У Росії відбулися масштабні навчання "Центр-2026", які називають одними з найбезпрецедентніших за останні роки, оскільки під час них відпрацьовувалося майбутнє вторгнення до країн ЄС. Насправді ж навчання продемонстрували дещо інший контекст, а саме – глухий кут у розвитку військової науки в Росії, а також наближення неминучого кінця епохи Валерія Герасимова як начальника Генштабу ЗС РФ.

Відео дня

Детальніше про це – у новому матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA групи "Інформаційний спротив".

Стратегічні командно-штабні навчання Збройних сил Росії "Центр-2026" відбулися з 28 вересня по 3 жовтня 2026 року на полігоні Чебаркульський у Челябінській області. За даними міжнародних спостерігачів, вони були присвячені не лише відбиттю нападу, а й переходу від оборонних до наступальних дій.

Особливістю навчань стало застосування значної кількості новітніх засобів оборонного та наступального характеру, які були розцінені міжнародними експертами як демонстрація можливостей сучасної, оновленої армії Росії.

Але насправді навчання "Центр-2026" показали зовсім іншу картину, глибину якої не побачив жоден західний експерт. Це прояв тупикового розвитку військової науки, тактики та стратегії російської армії, а також найжорстокішої внутрішньої конфронтації в Генеральному штабі, де Валерій Герасимов сидить на хитких ніжках під стільцем.

Військовий аспект

На навчаннях "Центр-2026" російська військова верхівка вивела на полігон новітні зразки "сучасної" техніки.

Загалом у сухопутній складовій брали участь 47 тисяч військовослужбовців, або, грубо кажучи, одна загальновійськова армія. Також було задіяно 90 одиниць авіаційної техніки та 77 одиниць корабельної складової. Загалом навчання проходили на 11 полігонних локаціях.

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Безпосередньо на Чебаркульському полігоні було задіяно близько 6 тис. військовослужбовців, приблизно 700 одиниць техніки, понад 600 БПЛА та понад 60 роботизованих систем. І, варто зазначити, що саме ця локація була головним піар-майданчиком для демонстрації того, чого у Росії насправді немає.

Зокрема, було продемонстровано штурмовий танк "нового покоління" ТШРК "Штурм", призначений для ведення бойових дій у міських умовах, причому навіть за дистанційного керування. Щоправда, для цього потрібен ще один, звичайний танк, у якому перебувають оператори ТШРК, але на обмеженій відстані в кілька кілометрів, щоб не втратити зв’язок.

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В умовах домінування FPV-дронів на відстані 20–40 км два танки, один без екіпажу, а інший з ним, але без башти, що оперують на відстанях до 5 км, – це просто як dabble kill!

Цікаво, що під час навчань ТШРК "Штурм" дуже швидко застряг у бездоріжжі, і витягнути його без спецтехніки не вдалося, оскільки на місці не було екіпажу, який би підклав під гусениці традиційні багатофункціональні колоди.

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Крім "Штурму", у навчаннях брали участь Т-14 "Армата", Т-90М, "Спиридон", нові реактивні "Гарпії" та мобільна пускова установка дронів на шасі КамАЗ-5350 і багато інших зразків. Стрільби під час навчань велися з бронетехніки з відкритими люками, що в сучасних умовах – гарантоване ураження техніки та загибель екіпажу.

Також проводилося показове масове десантування наземних роботизованих комплексів "Кур’єр" з літаків Іл-76, що пролітали над полігоном на висоті близько 600 метрів… Тобто НРК десантували з жирної повітряної цілі з висоти, доступної будь-якому ПЗРК, а дрони-перехоплювачі могли б перетворити кабіну цього літака на решето. Зате виглядало красиво. Великий літак і багато парашутів.

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"Центр-2026" стали навчаннями, що продемонстрували зразки техніки, які… ніколи не з’являлися на фронті. А тактика їхнього застосування в реальних бойових умовах виявилася б самогубною. При цьому в російських військах дефіцит штатної комплектації стандартними засобами перевищує 50%!

Тому навчання стали не більше ніж масштабною піар-картинкою, на перший погляд епічною та красивою, але абсолютно нефункціональною! Якщо Росія планує і буде нападати на країни ЄС, то реалізовуватиме це за зовсім іншим планом.

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То що ж це було? І ось тут ми переходимо до політичного блоку нашого аналізу.

Політичний аспект

Справа в тому, що на навчаннях такого рівня та масштабу був відсутній начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, а диктатора Путіна супроводжував генерал Андрій Мордвічов (сучасний російський "м’ясник" рівня Жукова, відомий своєю тактикою "м’ясних штурмів"). І це вже відбувається не вперше. Точно така ж картина була й на навчаннях "Захід-2025".

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Герасимов вже досить давно підставляє Путіна повідомленнями про фейкові захоплення територій. У жовтні 2025 року кремлівському диктатору доповіли про захоплення Куп’янська – брехня. У травні 2026 року про захоплення Борової – брехня. У червні 2026 року про майже захоплений Лиман – брехня. У липні – про захоплення Костянтинівки – брехня. У вересні – про захоплення Святогорська – брехня. Зараз російський Генеральний штаб доповідає про оточення Добропілля – брехня.

Але справжнім репутаційним аперкотом для Путіна стало взяття в полон понад 250 російських окупантів Третім армійським корпусом під час операції "Вівальді", з якими провів бесіду командувач формування бригадний генерал Андрій Білецький.

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Під час цієї розмови з’ясувалося, в яких гнітючих і жалюгідних умовах перебувають російські окупанти на своїх позиціях.

Це відео стало не лише відправною точкою для повної дискредитації РОВ та їхніх міфів про успіхи на Лиманському напрямку, а й активізувало внутрішньокулуарну боротьбу в Москві. І у цій связці, по-перше, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, а по-друге – Андрій Мордвічов, який давно бачить себе на посаді начальника ГШ ЗС РФ.

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І навчання "Центр-2026" були не стільки демонстрацією того, як Росія воюватиме проти країн НАТО найближчим часом – вона так воювати не буде. Це піар-кампанія Мордвічова перед Путіним: подивись, який я хороший і який я сучасний, на відміну від Валерія Герасимова, який постійно бреше про успіхи.

Паралельно на інформаційних ресурсах МО РФ у соціальних мережах наростає хвиля невдоволення тим, що попри успіхи українських військових і відступ РОВ, ГШ ЗС РФ постійно повідомляє про якісь ефемерні, нереальні успіхи та просування.

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Тобто гра проти Герасимова ведеться у двох напрямках: Мордвічов намагається довести Путіну, наскільки він буде перспективним і ефективним, а МО РФ дискредитує Герасимова як бездарного й брехливого воєначальника.

Висновки

Навчання "Центр-2026" – це не про навчання. Це не про загрозу країнам Європи чи Казахстану, що найближче до полігону. Це про провали російських військ в Україні та наростаючу внутрішню боротьбу. Безумовно, щедро приправленою унікальними засобами, які ніколи не з’являться на полі бою, а також інформаційною кампанією проти чинного начальника Генштабу ЗС РФ.

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"Центр-2026" – це історія про те, як Андрій Мордвічов та Андрій Бєлоусов намагаються потопити непотоплюваного Валерія Герасимова. І складається враження, що до реалізації свого плану вони зараз наблизилися як ніколи раніше.