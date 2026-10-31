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Під Харцизьком ударом дрона ліквідували "директора Донецької залізниці" Лебезнєва

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
159
Ігор Лебезнєв
Ігор Лебезнєв помер від поранень, отриманих внаслідок дронового удару. Джерело: росЗМІ

На ТОТ України було ліквідовано колаборанта Ігоря Лебезнєва, очільника так званої Донецької залізниці. Він дістав тяжкі поранення ще 24 жовтня, коли БпЛА атакував житловий будинок у селищі Зуївка поблизу Харцизька на окупованій території Донецької області.

Про смерть 42-річного зрадника стало відомо в п'ятницю, 30 жовтня. Цей факт, зокрема, підтвердили в "міністерстві транспорту ДНР".

Призначений противником "генеральний директор" незаконно створеної ДУП "Донецька залізниця" нібито перебував усередині будинку, коли відбулася дронова атака. Окупаційна адміністрація Харцизька стверджує, що удар завдали українські військові. У ЗСУ не підтверджували причетності до цього обстрілу.

Під Харцизьком ударом дрона ліквідували ''директора Донецької залізниці'' Лебезнєва

Загарбники показали фото Лебезнєва Ігоря Вікторовича, ліквідованого у Зуївці. Джерело: інформаційні ресурси ворога

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Хто такий Ігор Лебезнєв?

Його ім'я є в базі "Миротворець". Відомо, що Лебезнєв Ігор Вікторович народився 15 грудня 1983-го в Зуївці, закінчив місцеву школу, потім (у 2007 році) Донецький інститут залізничного транспорту.

Він почав працювати в "Укрзалізниці" з 2002-го на посаді прибиральника, а з 2003 до 2005 року проходив строкову службу.

Під Харцизьком ударом дрона ліквідували ''директора Донецької залізниці'' Лебезнєва

Архівний документ, у якому Лебезнєв вказував свої персональні дані. Джерело: Миротворець

Коли російські військові захопили частину Донецької області, Лебезнєв отримав від окупантів посаду в так званій Донецькій залізниці. Росіяни призначили його виконувачем обов'язків гендиректора у квітні 2024-го, гендиректором – у березні 2026 року.

Окрім цього, Лебезнєв займався політичною діяльністю. Він був депутатом окупаційної міської ради Харцизька, куди пройшов за списком партії "Єдина Росія".

Під Харцизьком ударом дрона ліквідували ''директора Донецької залізниці'' Лебезнєва

Окупований населений пункт Зуївка на карті. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

Під Харцизьком ударом дрона ліквідували ''директора Донецької залізниці'' Лебезнєва

Зуївка – селище Харцизької міської громади. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

Як писав OBOZ.UA, у вересні 2026 року був ліквідований російський генерал-майор Антон Груніс, який командував 4-ю мотострілецькою бригадою 2-го армійського корпусу РФ. До повномасштабного вторгнення він уже мав досвід участі в агресії проти України – зокрема, був залучений до окупації Криму у 2014 році.

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