Під прицілом були дата-центр і НПЗ: у Рязанській області і Башкортостані прогриміли вибухи, піднявся дим. Фото і відео

У ніч на 8 жовтня 2026 року Рязанська область та Республіка Башкортостан зазнали масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Епіцентрами ударів у Рязанській області став великий дата-центр "Яндекс".

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У Башкортостані ціллю атаки став нафтопереробний завод. Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали Supernova та Exilenova.

Подробиці удару по "Яндексу"

У місті Сасово мешканці масово повідомляли про серію гучних вибухів та подальші масштабні пожежі. За даними очевидців та OSINT-каналів, атаці піддався дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово".

Місцеве населення опублікувало кадри найпотужнішої пожежі на території комплексу. Користувачі в мережі також скаржилися на перебої та збої в роботі сервісів компанії.

Дата-центр розташований на вулиці Пушкіна, 21. Він займає частину території промислового майданчика верстатобудівного заводу "Саста". Веб-платформа NASA FIRMS, яка показує активні пожежі та теплові аномалії по всьому світу в режимі, близькому до реального часу, підтвердила загоряння на території підприємства.

Інформація про постраждалих та точні масштаби руйнувань уточнюється. Офіційні органи поки що обмежуються заявами про роботу сил ППО над регіоном.

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Масовий збій у роботі "Яндекса" було зафіксовано близько 3:00 години ночі. Саме у цей час жителі Сасово почали писати про численні вибухи у районі дата-центру.

Громадяни країни-терориста, у свою чергу, заповнили скаргами спеціалізовані сервіси, що відстежують технічні збої в інтернеті. Росіяни скиглять, що не можуть зайти у хмарні сховища та скористатися послугами переказу грошей.

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Що відомо про дата-центр

Згідно з даними з відкритих джерел, загалом у "Яндекса" на території Росії є 7 дата-центрів. У Сасово розташований один із перших і найвідоміших дата-центрів.

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Також великі ДЦ "Яндекса" розташовані у Володимирській, Московській та Калузькій областях. Виходячи з встановленої потужності в 12 МВт і стандартної щільності енергоспоживання, місткість ДЦ Сасово оцінюється в 1500 серверних стійок, що еквівалентно десяткам тисяч фізичних серверів.

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Ситуація в Башкортостані

У Республіці Башкортостан українські безпілотники завдали удару по підприємству "Газпром нафтохім Салават". Це один із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки, нафтохімії та виробництва мінеральних добрив.

У зв’язку з атакою БПЛА на регіон у аеропорту Уфи оголосили план "Килим". Аеропорт тимчасово не приймав і не відправляв авіарейси.

Місцеві чиновники не коментували атаку. Водночас мешканці Салавата скаржилися на численні вибухи та величезну хмару чорного диму після атаки.

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Що відомо про НПЗ

Підприємство "Газпром нафтохім Салават" спеціалізується на глибокій переробці нафти та стабільного газового конденсату з Оренбурзького, Астраханського та Сургутського родовищ. Номенклатура включає понад 150 найменувань продукції: автомобільні бензини та дизель стандарту Євро-5, авіакеросин, стирол, поліетилен, акрилову кислоту, карбамід та аміак.

Виробнича потужність НПЗ становить близько 10 млн тонн сировини на рік, а річний дохід компанії перевищує 300 млрд рублів. Промисловий об’єкт займає площу понад 1400 гектарів у Башкортостані, забезпечує роботою близько 12 тисяч співробітників і входить до числа найбільших платників податків регіону.

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Нагадаємо, в ніч на 7 жовтня було атаковано чотири важливі об’єкти на території Росії. Зокрема, під ударом опинилися два нафтові об’єкти та ворожий полігон у трьох російських регіонах, ще одна ціль була уражена в Чорному морі.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони завдали масованого удару по Орловській області РФ. Під ударом опинилася база запуску БПЛА "Цимбулова", розташована поблизу однойменного населеного пункту.