Під прицілом був НПЗ: у Волгограді і Самарі прогриміли вибухи, піднявся дим. Фото і відео

Сили оборони вночі знову завдали ударів по законних цілях на території РФ. У Волгограді вибухи було чути у самому місті, а також у районі місцевого НПЗ.

Відео дня

Про вибухи і пожежу, що спалахнула після них, повідомили і з Самари. Подробиці та кадри з місць зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Волгоград

На одному з опублікованих росіянами відео його автор зазначає, що веде зйомку о другій годині ночі. На записі чути вибухи та роботу ППО. Автор також згадує, що дрони летять "на завод".

На іншому відео вже видно заграву від пожежі .

"У Волгограді сьогодні протягом тривалого часу лунали вибухи у самому місті, та в районі промзони Волгоградського НПЗ", – уточнили в Exilenova+.

Волгоградський нафтопереробний завод ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") – це одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії, розташоване у Волгограді. Його потужність переробки складає близько 14-15 млн тонн нафти на рік.

Завод аипускає автомобільні бензини, дизельне пальне та авіапальне, він активно залучений до забезпечення потреб ЗС РФ у паливі.

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Атака на Самару

Гучно було вночі також у російській Самарі. Там росіяни також скаржилися на вибухи та пожежу, що спалахнула після них.

За даними Exilenova+, загорілася лінійна виробничо диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара" у Самарській області.

Головні історії дня

Дим від пожежі, що там вирує, видно здалеку.

ЛВДС "Самара" – це найбільший у Європі нафтовий хаб та резервуарний парк. Він належить компанії "Транснефть – Приволга".

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Територія станції складає понад 216 га. Резервуарний парк налічує 71 резервуар загальним об'ємом понад 1,6 млн куб. м нафти.

ЛВДС включає нафтоперекачувальні станції "Самара-1", "Самара-2" та окрему станцію змішування.

Об'єкт неодноразово зазнавав ударів безпілотниками (зокрема, у вересні 2025 та квітні 2026 року) через ключову роль у нафтовій логістиці та забезпеченні військово-промислового комплексу РФ

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 15 вересня у Волгоградській області РФ пролунали вибухи: горів "Себряковцемент".

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У російських соцмережах писали, що на "Себряковцемент" є загиблі й постраждалі.

Підприємство випускає близько 6% усього російського цементу.

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