У Краснодарському краї РФ поскаржилися на українську атаку. Вибухи в регіоні лунали усю ніч поспіль, спалахнули пожежі.

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Під ударом опинилися одразу два нафтопереробні заводи на Кубані – Ільський та Афіпський. Про це повідомили у каналі Exilenova+.

Що відомо про атаку

Близько 6 години ранку 18 листопада в Exilenova+ повідомили, що "усю ніч триває атака на Краснодарський край"

Росіяни знімали кадри з прольотами дронів, а також загравою від пожеж.

"Місцеві пишуть, що триває атака одразу на два НПЗ – Ільський та Афіпськи, і йщо в обидва є влучання", – зазначили в Exilenova+ о 06:21.

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Головні історії дня

Ільський нафтопереробний завод ім. А. А. Шамара (ТОВ "КНГК-ІНПЗ") – велике нафтопереробне підприємство, розташоване в селищі Ільському Сіверського району Краснодарського краю (приблизно за 50 км від Краснодара).

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Потужність заводу становить близько 6,5–6,6 млн тонн нафти на рік (охоплює кілька технологічних установок первинної переробки).

Підприємство виробляє мазут, дизельне пальне, стабільний газовий бензин, низькозастигальне пальне, дистилят газового конденсату та інші нафтопродукти.

Востаннє цей завод зазнав атаки 16 листопада цього року: тоді, за даними Генштабу ЗСУ, були пошкоджені установки первинної переробки нафти (АТ-4, АТ-5, АТ-6) і комплекс із виробництва автомобільних бензинів.

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Афіпський нафтопереробний завод (Афіпський НПЗ) – ще одне з найбільших підприємств нафтопереробної промисловості на півдні Росії.

Розташований у селищі Афіпському Північського району.

За потужністю Афіпський НПЗ можна порівняти з Ільським: проєктна потужність заводу становить 6,25 млн тонн нафти на рік (фактичний обсяг перероблення перевищував 7 млн тонн на рік).

Підприємство виробляє дизельне пальне, бензин, газовий бензин, газойль, мазут, авіаційний гас і технічну сірку.

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