У ніч проти 25 листопада російські війська атакували Білу Церкву на Київщині. Окрім критичної інфраструктури під ударами ворога опинилися будівельний гіпермаркет "Епіцентр", "Нова пошта" та інші цивільні об'єкти.

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Загинула людина. Про ворожий терор та його наслідки повідомив т.в.о. міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб.

Що відомо про удар по Білій Церкві

Про те, що Біла Церква була атакована ворожими військами, Вовкотруб написав о 05:05 ранку.

"Цього разу під ударом опинилася не лише критична інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали "Епіцентр", "Нова пошта" та інші об'єкти цивільного бізнесу. На жаль, вже відомо про те, що одна людина загинула. Наслідки атаки уточнюються", – йшлося у повідомленні.

Вовкотруб додав, що на момент публікації повідомлення загроза повторних ударів зберігалася. Тож він закликав містян залишатися у безпечних місцях.

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У Повітряних силах щонайменше тричі за ніч повідомляли про реактивні дрони, що летіли на Білу Церкву: о 02:31, 03:21 і 04:34.

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Як розповідав OBOZ.UA, 24 листопада російські війська атакували Одещину. Відомо, що загинули двоє людей – 41-річний чоловік та 17-річний хлопець. Ще троє людей отримали поранення, серед них – 12-річна дитина. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та автомобілі.