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Під ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
1,7 т.
Під ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відео
У Рязані під ударом були НПЗ і склад Wildberries. Джерело: Exilenova+

У ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під масованою атакою ударних безпілотників. У місті пролунала серія гучних вибухів, після яких у районі об’єктів промислової інфраструктури почалися сильні пожежі.

Основними цілями українських безпілотників стали нафтопереробний завод і склад маркетплейсу Wildberries. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+

Нічна панорама у вогні

Головною ціллю атаки став стратегічний Рязанський нафтопереробний завод. За словами місцевих жителів, у промисловій зоні пролунало близько 10 вибухів, після чого на об’єкті почалася пожежа.

Очевидці публікують у соціальних мережах кадри яскравих спалахів і палаючих об’єктів. На нічних відео помітно, як над територією НПЗ здіймаються густий дим і язики полум’я, а в районі підприємства зафіксовано одразу кілька осередків займання.

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Під ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відео

Сильна пожежа в Рязані. Джерело: Exilenova+

Удар по логістичному хабу Wildberries

Окрім нафтопереробного заводу, під удар потрапила територія логістичного складу компанії Wildberries. За попередніми даними, один із БпЛА впав у безпосередній близькості від складського комплексу, після чого пролунав вибух і почалася пожежа.

На кадрах із місця події видно пожежу на прилеглій території. Остаточні масштаби пошкоджень самого хабу та кількість дронів, що долетіли до логістичного вузла, уточнюються.

Місцева влада та екстрені служби міста поки не надали докладних офіційних коментарів щодо пошкоджень і постраждалих. Попри це, росіяни у своїх місцевих пабліках писали про "хвилю гучних вибухів над областю".

Під ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відео

НПЗ атакували дрони. Джерело: Exilenova+

Що відомо про НПЗ

"Рязанська нафтопереробна компанія" належить "Роснефти". Це один із найбільших НПЗ у Центральному федеральному окрузі РФ і входить до четвірки найважливіших нафтопереробних заводів Росії.

Проєктна потужність підприємства становить близько 18 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві автомобільного бензину, дизельного пального, авіаційного гасу (зокрема марки ТС-1) і мазуту.

Рязанський НПЗ відіграє стратегічну роль у постачанні центральних регіонів РФ і Москви, а також є ключовим вузлом логістики для російської армії. Завод виробляє значну частку авіапального та дизеля, необхідних для військової техніки, авіації й постачання угруповань військ.

Виведення з ладу основних установок перероблення знижує загальну продуктивність НПЗ. Пошкодження таких об’єктів спричиняють локальний дефіцит пального, ускладнюють логістику постачання підрозділів російської армії та змушують перенаправляти потоки пального з інших НПЗ, збільшуючи навантаження на інфраструктуру.

Під ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відео

Результати атаки в Рязані. Джерело: Exilenova+

Під ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відео

У Рязані атаковано логістичний хаб. Джерело: Exilenova+

Під ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відео

Результати атаки в Рязані. Джерело: Exilenova+

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада у російській Адигеї пролунали вибухи. У місті Адигейську під удар БПЛА потрапив логістичний центр Ozon. На об’єкті спалахнула пожежа, ураження підтвердили пресслужба компанії та регіональна влада.

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці жовтня українські дрони атакували російські цілі за 2 500 км. Тоді горіли об’єкт OZON і хімзавод "Омський каучук

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