Під ударом – нафтоналивний термінал, дата-центр VK та міст: Санкт-Петербург атакували дрони, спалахнули пожежі. Фото та відео

Уночі 18 жовтня Санкт-Петербург опинився під масованою дроновою атакою. У місті лунали вибухи, активно працювала російська ППО.

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Повідомляється про влучання у міст та пожежі у нафтоналивному порту і дата-центрі VK, у частині Санкт-Петербурга та області – блекаут. Про наслідки ударів розповів Telegram-канал Exilenova+.

Санкт-Петербург атакували дрони

Про те, що Ленінградська область і, зокрема, Санкт-Петербург перебувають під атакою Сил оборони, в Exilenova+ повідомили близько 3 години ночі.

У регіоні активно працювала російська ППО.

Невдовзі стало відомо: атаковано нафтоналивний порт: там спалахнула пожежа.

Згодом про напад повідомив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.

Він повідомив про пожежі "на об’єктах цивільної інфраструктури в Невському, Красносільському, Красногвардійському, Московському районах та на території "Петербурзького нафтового терміналу", а також про обмеження роботи аеропорту "Пулково" та "можливі перебої з мобільним інтернетом".

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Сили оборони, які цієї ночі в Санкт-Петербурзі нарешті дали дзеркальну відповідь на багатоденний терор з боку РФ проти українських міст, за версією Беглова, є "нацистами".

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У компанії Fire Point заявили, що Петербурзький нафтовий термінал було уражено за допомогою безпілотників FP-1.

Після удару, за даними Exilenova+, загорівся щонайменше один резервуар.

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Уражений Петербурзький нафтовий термінал – один із найбільших об'єктів перевалки нафтопродуктів на Балтиці. Він забезпечує приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів, зокрема на експорт. Загальна пропускна спроможність комплексу становить 12,5 млн тонн на рік, а резервуарний парк налічує 32 ємності загальним об'ємом близько 442 тис. м³.

Також у Санкт-Петербурзі було атаковано центр обробки даних VK, після чого у мережі було зафіксовано масштабний збій.

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"Уражено ЦОД "ИЦВА" (Дата-центр ВК). Ураження об'єкта спричинило масштабний критичний збій у роботі сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі. Потужність об'єкта: проєктна потужність становить 63 МВт, місткість понад 3 800 серверних стійок, площа комплексу 130 000 кв. м. 59.911455, 30.577921", – констатували в Exile+.

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Росіяни зафіксували на відео момент прильоту по дата-центру.

"Судячи з кадрів, ймовірно, прилетіло й по ПС 330 кВ "Восточная", яка розташована поруч з дата- центром "ВКонтакте". Блекаут у частині Ленінградскій області та Санкт-Петербурга", – уточняли в Exilenova+ о 04:13.

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Щонайменше один із дронів влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі.

"Це частина Західного швидкісного діаметра (ЗШД) – платної автомагістралі, що сполучає південну та північну частини міста. Міст завдовжки 620 метрів з'єднує Білий та Васильєвський острови й має вісім смуг руху.Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.Координати: 59.919637° 30.209319°", – зазначав Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

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Як повідомляв OBOZ.UA, 16 жовтня у Сургутському районі Ханти-Мансійського автономного округу Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на промисловому об’єкті. На місці працювали екстрені служби Пожежу підтвердив губернатор регіону. Уражено було один з найбільших хімзаводів Сибіру.