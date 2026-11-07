Під ударом – Саратовський НПЗ і не тільки: атаковано низку регіонів РФ, спалахнули пожежі. Фото та відео

Уночі 7 листопада вибухи лунали у низці російських регіонів. У Саратові під ударом Сил оборони опинився місцевий нафтопереробний завод.

Відео дня

В Орлі було атаковано важливе для російського ВПК підприємство. Кадри з місць і подробиці зібрали у Telegram-каналі Exilenova+

Удар по Саратовському НПЗ

Ближче до 3 години ночі стало відомо, що Сили оборони розпочали атаку на Саратовський НПЗ.

"Ударні БПЛА прориваються до Саратовського НПЗ. Ймовірно, росіяни скидають тиск у системі підприємства, через що факел видно з різних районів міста. Водночас не виключено, що вже є влучання", – йшлося у повідомленні Exilenova+ від 02:55.

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О 03:24 в Exilenova+ констатували: Саратовський НПЗ атаковано ударними БПЛА Сил оборони.

Головні історії дня

"Сьогодні силами СОУ було уражено Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області... Завод має важливе військово-економічне значення, оскільки залучений до забезпечення потреб російських збройних сил паливно-мастильними матеріалами. Особливу роль відіграє виробництво дизельного пального, необхідного для забезпечення військової автомобільної та бронетехніки. На кадрах об'єктивного контролю зафіксовано численні осередки займання", – написали в Exile+.

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Саратовський нафтопереробний завод— одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2млн тонн, у 2023 році— 4,8млн тонн.

Підприємство випускає понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне пальне, суднове паливо, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку.

Пожежа в Ростові

Потужна пожежа після вибухів спалахнула вночі також у Ростові-на-Дону.

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OSINT-розслідувачі спершу помилково визначили, що пожежа вирувала на території російського військового заводу "Алмаз". Втім, невдовзі стало зрозуміло: полум'я охопило розташований поруч склад.

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Завод в Орлі

Ще на самому початку доби стало відомо про вибухи в Орлі.

"По Орлу бʼють ракетами, місцеві пишуть, що, ймовірно, атакований район заводу "Протон".

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У каналі також показали відео з моментами ракетних ударів.

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За даними Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩, пожежа спалахнула в районі корпусу №48 заводу "Протон". Координати: 52.984779° 36.056301°

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Завод "Протон" спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання повного циклу – від кристалів до готових виробів.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підприємство випускає, зокрема, діодний модуль для авіаційної ракети С-71К "Ковер", перемикач-інвертор для ракетного комплексу "Іскандер-М" і мікросхеми для зенітного комплексу "Панцир-С1".

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