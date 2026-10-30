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Підготовлено 25 автобусів: Лубінець розповів про гуманітарну місію в Олешках і евакуацію мешканців. Відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
930
Підготовлено 25 автобусів: Лубінець розповів про гуманітарну місію в Олешках і евакуацію мешканців. Відео
Дмитро Лубінець розповів про гуманітарну місію в Олешках. Джерело: Скриншот

В Олешках триває підготовка до гуманітарної місії для допомоги місцевим жителям і евакуації для охочих. Для цього підготували 25 автобусів на 750 місць, а також карети швидкої допомоги для маломобільних людей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він додав, що допомогу отримають усі, хто її потребує, незалежно від рішення залишитися в Олешках чи виїхати.

Лубінець координує гуманітарну місію в Олешках

"Перебуваємо в Армянську. Тут працюємо із російською Уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою та координуємо подальші дії в межах цієї місії. До висвітлення також долучилися журналісти з трьох країн", – написав омбудсман.

Лубінець зазначив, що режим тиші між Україною та Росією триває вже понад 75 годин і за цей час жодна зі сторін його не порушила. За його словами, це перший від початку повномасштабного вторгнення випадок, коли припинення вогню діє так довго на настільки великій ділянці фронту. Завдяки цьому гуманітарну допомогу зможуть доставити всім жителям Олешок.

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"Наразі все підготовлено на високому рівні. Ми веземо гуманітарну допомогу для місцевих жителів міста Олешки. Наше головне завдання – забезпечити, щоб ця допомога дійшла до кожної людини, яка її потребує. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, особам з інвалідністю та всім, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе", – сказав омбудсман.

Гуманітарна допомога охопить усіх жителів Олешок

У межах гуманітарної місії підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних.

"Окремий і не менш важливий напрям нашої роботи – забезпечення можливості виїзду цивільного населення. Для кожного, хто бажає залишити Олешки, буде надана можливість безпечно виїхати. Водночас ті, хто ухвалив рішення залишитися, можуть залишитися та отримають всю необхідну гуманітарну підтримку", – наголосив омбудсман.

Підготовлено 25 автобусів: Лубінець розповів про гуманітарну місію в Олешках і евакуацію мешканців. Відео

Олешки. Джерело: Скриншот

Лубінець закцентував на важливості дотримання режиму тиші обома сторонами. Він також відзначив співпрацю з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою під час організації гуманітарної місії та посередницьку роль першої леді США Меланії Трамп у координації цього процесу

"Робота триває. Інформуватиму про подальші кроки та результати", – підсумував він.

Підготовлено 25 автобусів: Лубінець розповів про гуманітарну місію в Олешках і евакуацію мешканців. Відео

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, режим тиші в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Українська делегація на чолі з Лубінцем вирушила в напрямку Олешок, щоб сприяти доставленню гуманітарної допомоги місцевим жителям. Евакуація, і розподіл та роздача гуманітарної допомоги почнеться у другій половині дня 30 жовтня.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія хоче використати гуманітарну місію в окупованих Олешках для створення пропагандистської картини, виставивши себе рятівником, а не винуватцем катастрофи. Для цього Москва планує допустити до міста обраних американських журналістів, прихильних до Кремля та лояльних до адміністрації Дональда Трампа.

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Війна в УкраїніевакуаціяОлешкиУкраїнаРосіяСШАавтобусДмитро ЛубінецьДмитро Лубінець
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