Підрозділ Мадяра встановив новий рекорд: скільки окупантів вдалося уразити

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) встановили новий абсолютний добовий рекорд за кількістю ураженого особового складу противника. За підсумками доби показник сягнув 701 окупанта.

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Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі СБС. Загалом за добу українські підрозділи уразили 2364 цілі російської армії.

Серед них – жива сила, техніка, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також безпілотники.

Зокрема, українські військові уразили 61 точку вильоту дронів, 125 антен ворожих екіпажів і 12 радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби. Також під удар потрапили 114 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки, два танки й 16 артилерійських систем, серед яких одна самохідна артилерійська установка.

Крім того, СБС уразили 17 складів і 488 безпілотників противника різних типів – зокрема коптери, дрони типу "крило", "Шахед" і "Гербера".

За період із 1 до 23 жовтня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили загалом 49 923 цілі противника. Із них 12 627 припадають на особовий склад російських військ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за добу 23 жовтня українські воїни відмінусували ще 1980 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 576 600 осіб.