Підрозділ Мадяра встановив новий рекорд: скільки окупантів вдалося уразити

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Мирний план для Путіна: що узгодили Україна, Європа та США в Осло і чого тепер чекати від Москви. Інтерв’ю з БезсмертнимМирний план для Путіна: що узгодили Україна, Європа та США в Осло і чого тепер чекати від Москви. Інтерв’ю з Безсмертнимармія Росії втратиСили оборони відмінусували майже 2 тис. окупантів та перетворили на брухт 5 танків армії РФ: дані ГенштабуКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаатака шахедівРФ атакувала Україну 126 дронами, сили ППО збили 101 із них: наслідки в областях"Я не граю в ігри": Зеленський висловився про дружбу Трампа з "великим гуманістом" Путіним"Я не граю в ігри": Зеленський висловився про дружбу Трампа з "великим гуманістом" ПутінимНе лише в Олешках: омбудсман уточнив, як діятиме перемир’я з РФНе лише в Олешках: омбудсман уточнив, як діятиме перемир’я з РФЗСУ уразили хімзавод у російському Тольятті: всі деталі, фото і відео пожежіЗСУ уразили хімзавод у російському Тольятті: всі деталі, фото і відео пожежіПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоЯк виростити цілу клумбу з однієї хризантеми: перевірений спосібЯк виростити цілу клумбу з однієї хризантеми: перевірений спосібДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихіднихДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних

Підрозділ Мадяра встановив новий рекорд: скільки окупантів вдалося уразити

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
2,3 т.
Підрозділ Мадяра встановив новий рекорд: скільки окупантів вдалося уразити
Воїни СБС

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) встановили новий абсолютний добовий рекорд за кількістю ураженого особового складу противника. За підсумками доби показник сягнув 701 окупанта.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі СБС. Загалом за добу українські підрозділи уразили 2364 цілі російської армії.

Серед них – жива сила, техніка, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також безпілотники.

Зокрема, українські військові уразили 61 точку вильоту дронів, 125 антен ворожих екіпажів і 12 радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби. Також під удар потрапили 114 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки, два танки й 16 артилерійських систем, серед яких одна самохідна артилерійська установка.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
8,4 т.
Весь Крим залишився без електроенергії: повідомляють про масштабну "аварію" енергомережі
8,4 т.
Весь Крим залишився без електроенергії: повідомляють про масштабну "аварію" енергомережі
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
2,3 т.
Вистрілювала до 130 снарядів за день: артилерист ЗСУ розповів про досвід роботи з французькою САУ Caesar
2,3 т.
Вистрілювала до 130 снарядів за день: артилерист ЗСУ розповів про досвід роботи з французькою САУ Caesar
Софія ЗакревськаСофія Закревська
2,1 т.
Росія почала застосовувати нову модифікацію "Герань-5": у чому її особливість. Фото
2,1 т.
Росія почала застосовувати нову модифікацію "Герань-5": у чому її особливість. Фото
Підрозділ Мадяра встановив новий рекорд: скільки окупантів вдалося уразити

Звіт уражень за добу. Джерело: Telegram-канал СБС.

Крім того, СБС уразили 17 складів і 488 безпілотників противника різних типів – зокрема коптери, дрони типу "крило", "Шахед" і "Гербера".

За період із 1 до 23 жовтня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили загалом 49 923 цілі противника. Із них 12 627 припадають на особовий склад російських військ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за добу 23 жовтня українські воїни відмінусували ще 1980 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 576 600 осіб.

Схожі теми
Втрати Росії в війні з УкраїноюРосіяУкраїнаСили безпілотних систем ЗСУРоберт Бровді "Мадяр"Роберт Бровді "Мадяр"
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!