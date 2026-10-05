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"Піхота ворога намагається просочуватися": у Силах оборони назвали найгарячіший напрямок фронту. Карта

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 10,6 т.
"Піхота ворога намагається просочуватися": у Силах оборони назвали найгарячіший напрямок фронту. Карта
Противник також активно застосовує авіацію. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Костянтинівський напрямок наразі залишається найгарячішим на фронті. Російські військові намагаються невеликими піхотними групами непомітно просочуватися до українських позицій, використовуючи мінливу погоду та туман.

Водночас противник активно застосовує авіацію та артилерію. Про це розповіла начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк в етері Еспресо. 

Як діє російська піхота

За словами Юлії Степанюк, російські військові намагаються непомітно просуватися до українських позицій невеликими групами. Для цього вони використовують мінливу погоду та туман.

"Піхота намагається просочуватися і обходити якісь позиції для того, щоби якнайглибше просунутися в тил. Вони в більшості виходять маленькими групами для того, щоб їх не помітили", – зазначила Степанюк.

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Вона додала, що противник також активно застосовує авіацію. Після ударів керованими авіабомбами російські війська використовують артилерію та піхоту.

Як вплинула операція "Вівальді"

Водночас на сусідньому Лиманському напрямку завершився третій етап наступальної операції "Вівальді". За словами Степанюк, зміни на цьому напрямку впливають на дії російських військ.

"Їхні плани зіпсовано, і вони змушені просто змінювати свою роботу і перегруповуватися, а також перетягувати якісь війська з інших напрямків", – наголосила представниця 117-ї ОМБр.

Водночас Костянтинівський напрямок, за її словами, все одно залишається найгарячішим на даний час.

''Піхота ворога намагається просочуватися'': у Силах оборони назвали найгарячіший напрямок фронту. Карта

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, у рамках операції "Вівальді" зафіксовано наймасовішу здачу росіян у полон за 12 років війни.

Російські загарбники розповідають, що їли кропиву і пили сечу і постійно дають нові й нові свідчення.

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