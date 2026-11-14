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Пілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
4,8 т.
Пілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". Відео
Момент ракетного удару по російському безпілотнику. Джерело: Скриншот

Пілот українського винищувача влучив ракетою в російський дрон-камікадзе "Герань-4" під час нічного перехоплення. Відповідний відеозапис оприлюднили в мережі.

Кадри опублікував Telegram-канал Karymat. На них зафіксовано, як винищувач Повітряних сил ЗСУ перехоплює російську повітряну ціль.

Чим небезпечна "Герань-4"

Реактивна російська "Герань-4" може розвивати швидкість до 500 км/год, літати на висоті до 8 км і долати відстань понад 700 км. Через такі швидкісні та висотні характеристики її складніше перехоплювати українській протиповітряній обороні.

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Журналісти проєкту "Схеми" дослідили один із вцілілих безпілотників цієї модифікації та з'ясували, що він оснащений китайським двигуном TG-2000. Для керування в режимі реального часу передбачені Mesh-модем і SIM-картки, які забезпечують зв'язок між апаратом та операторами.

Також "Герань-4" має поворотну камеру з денним, нічним та інфрачервоним каналами й 10-кратним оптичним зумом. На відміну від звичайних "Шахедів", що летять за заздалегідь заданими координатами, ця модифікація здатна шукати цілі безпосередньо під час польоту.

Окремою особливістю є 16-канальна CRPA-антена, яка ускладнює радіоелектронне придушення. За даними "Схем", для ефективної протидії таким безпілотникам потрібно щонайменше 16 засобів радіоелектронної боротьби, які повинні працювати одночасно.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські "Герані-5" під час маневрів в окремих випадках розганялися до 1000 км/год. Про такі випадки розповідав радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, зазначаючи, що їх фіксували українські військові.

Він також наголошував, що Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники. Зокрема, українські фахівці регулярно виявляють у уламках таких апаратів нові компоненти: китайські двигуни, антени, модеми, камери та інші важливі елементи. До розроблення й удосконалення цих технологій Росія залучає численних інженерів і молодих фахівців.

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