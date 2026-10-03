''Плацдарм росіян під Куп'янськом ''притискається'': Трегубов розкрив деталі

Завдяки тиску Сил оборони України на загарбників російський плацдарм на північ від Куп'янська у Харківській області зменшується. Водночас противник намагається штурмувати наші позиції на західному березі річки Оскіл.

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Про ситуацію на полі бою 3 жовтня в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, в зоні відповідальності УОС тривають бої "середньої інтенсивності". Росіяни трохи збавили темпи, якщо порівнювати з літніми місяцями.

Наразі на північ від міста Куп'янськ і в його околицях єдиний помітний ворожий плацдарм поступово скорочується і "притискається".

"Якщо ж говорити про Куп'янськ, саме місто і його околиці, а особливо те, що відбувається на північ від нього... він скорочується. Я дуже сподіваюся, що так чи інакше може вдатися той плацдарм, принаймні від Дворічної до Куп'янська, скоротити", – сказав Трегубов.

Він додав, що загарбники пробують "так чи інакше наступати на східному березі річки Оскіл у Куп'янському районі". На цьому напрямку агресор окупував село Піщане; також ЗС РФ намагаються інфільтруватися в район селища Ківшарівка.

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"Там справді гаряче, там справді проблемно. Це властивість плацдарму, який розташований усе ж таки за річкою. Із різних сторін там ворог, і ворог має змогу чинити там постійний тиск і ускладнювати логістику", – пояснив речник УОС.

Як писав OBOZ.UA, загалом 3 жовтня армія РФ 167 разів розпочинала штурми позицій українських захисників. Найбільш активними були бої на Донбасі, де зафіксовано лише на Покровському напрямку зафіксовано 19 атак.