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Блог

Леонід Невзлін
Леонід Невзлін

Ізраїльський громадський діяч, видавець

War / Думки
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icon 2,5 т.
Блог |

По-справжньому ефективна ППО: Україна завдає ударів по ворожій ракетній програмі

По-справжньому ефективна ППО: Україна завдає ударів по ворожій ракетній програмі
Центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у Суроватісі, Нижньогородська область, Росія, 2011 рік. Джерело: Wikimedia Commons

Сили оборони України минулої ночі завдали ударів по російських об'єктах, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива. Так, у Нижньогородській області було уражено філію інституту, який займається створенням, обслуговуванням та експлуатацією стартових комплексів, заправного обладнання й систем керування ракетами.

У тому ж регіоні РФ захисники України уразили підприємство, яке працює в інтересах ракетної програми, а у Тверській області – завод, що виробляє присадки до дизельного пального та авіаційного гасу, а також компоненти палива для крилатих ракет Х-55 і Х-101.

Не припиняються й українські удари по НПЗ: вчора було уражено найбільший у РФ нафтопереробний завод в Омську, а сьогодні – завод "Лукойлу" в Ухті. ЗСУ не забувають і дзеркально відповідати на удари по українських дата-центрах, виводячи з ладу центри обробки даних "Яндекса".

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Удари по ворожій ракетній програмі – це єдина по-справжньому ефективна ППО. Як і удари по НПЗ, вони можуть стати тим чинником, який мотивуватиме Москву піти хоча б на якесь перемир'я. Україна забезпечує собі "карти", як любить говорити президент США. І цих "карт" було б іще більше, якби Україна мала більше засобів ураження та повний доступ до системи "Старлінк".

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Телеграм Леоніда Невзліна
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