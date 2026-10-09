Сили оборони України минулої ночі завдали ударів по російських об'єктах, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива. Так, у Нижньогородській області було уражено філію інституту, який займається створенням, обслуговуванням та експлуатацією стартових комплексів, заправного обладнання й систем керування ракетами.

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У тому ж регіоні РФ захисники України уразили підприємство, яке працює в інтересах ракетної програми, а у Тверській області – завод, що виробляє присадки до дизельного пального та авіаційного гасу, а також компоненти палива для крилатих ракет Х-55 і Х-101.

Не припиняються й українські удари по НПЗ: вчора було уражено найбільший у РФ нафтопереробний завод в Омську, а сьогодні – завод "Лукойлу" в Ухті. ЗСУ не забувають і дзеркально відповідати на удари по українських дата-центрах, виводячи з ладу центри обробки даних "Яндекса".

Удари по ворожій ракетній програмі – це єдина по-справжньому ефективна ППО. Як і удари по НПЗ, вони можуть стати тим чинником, який мотивуватиме Москву піти хоча б на якесь перемир'я. Україна забезпечує собі "карти", як любить говорити президент США. І цих "карт" було б іще більше, якби Україна мала більше засобів ураження та повний доступ до системи "Старлінк".

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