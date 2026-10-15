Подолав 20 км: палаючий ''Новатор'' вивіз екіпаж після удару російського FPV-дрона. Відео

Бронеавтомобіль "Новатор" після удару російського FPV-дрона загорівся, але зміг виїхати з позицій і подолати близько 20 км. Машина доставила екіпаж стрілецького батальйону Нацполіції Чернігівської області до місця дислокації.

Відео дня

Усі поліцейські залишилися живими. Про це повідомила компанія Українська Бронетехніка.

Як "Новатор" врятував екіпаж

Після удару російського FPV-дрона бронеавтомобіль загорівся, однак продовжив рух і зміг вивезти поліцейських із небезпечної зони. Попри пожежу, машина подолала приблизно 20 км і довезла екіпаж до місця дислокації.

Усі члени екіпажу вижили. Під час останнього виїзду автомобіль виконав головне завдання – допоміг урятувати людей і доставити їх у безпечне місце.

Для чого використовували бронеавтомобіль

За чотири місяці експлуатації "Новатор" здійснив близько 100 виїздів і витримав удари десяти FPV-дронів. Автомобіль використовували для виконання логістичних завдань на сході, зокрема для перевезення пального, батарей та іншого необхідного майна.

Підрозділ працює на бронеавтомобілях "Новатор" із 2024 року. Бійці відзначають, що машини зручні для виконання точкових завдань.

РЕКЛАМА

Також екіпаж самостійно доопрацював систему пожежогасіння всередині кузова.

На жаль, нещодавно цей "Новатор" був знищений. Однак під час останнього виїзду він зміг виконати своє головне завдання – врятувати екіпаж і довезти поліцейських до безпечного місця.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні випробували наземний роботизований комплекс "Робоноші", призначений для медичної евакуації. Під час тестування він перевіз працівника компанії ARMOLAB на ім'я Назар, вага якого становить 170 кг, хоча заявлена вантажопідйомність пристрою – 120 кг.