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Подолав понад 40 км: ЗСУ вперше використали робота-амфібію для доставки вантажів на фронт

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
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Подолав понад 40 км: ЗСУ вперше використали робота-амфібію для доставки вантажів на фронт
Робот подолав понад 40 км сушею та водою
Джерело: mod.gov.ua

Збройні Сили України вперше здійснили логістичну місію за допомогою наземного роботизованого комплексу-амфібії української розробки. Робот подолав понад 40 км сушею та водою, доставивши на позиції військових провізію та боєкомплект.

Комплекс кілька місяців доопрацьовували спільно з військовими з урахуванням реальних завдань і особливостей фронтового рельєфу. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Робот подолав понад 40 км сушею та водою

Військові однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ вперше використали НРК-амфібію для виконання логістичного завдання. Комплекс пройшов понад 40 км як сушею, так і водою, після чого доставив на позиції провізію та боєкомплект.

Використання амфібійних роботизованих комплексів має особливе значення для військової логістики, оскільки на фронті маршрути можуть перетинати річки, канали та заболочені ділянки. Такі перешкоди здатні ускладнити або повністю перекрити шлях для звичайного наземного роботизованого комплексу.

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Які переваги має НРК-амфібія

Амфібійний комплекс дає змогу долати водні перешкоди без зміни транспортного засобу. На суші він зберігає можливості наземного НРК, а під час виходу до води може перейти до руху по ній та продовжити маршрут.

Таким чином, один робот може виконувати логістичні завдання на різних типах місцевості. Це розширює можливості застосування роботизованих систем для доставки вантажів.

Подолав понад 40 км: ЗСУ вперше використали робота-амфібію для доставки вантажів на фронт

ЗСУ вперше використали робота-амфібію для доставки вантажів на фронт

Джерело: mod.gov.ua

Комплекс доопрацьовували разом із військовими

До першої місії НРК-амфібію кілька місяців удосконалювали у тісній взаємодії з військовими. Під час роботи враховували реальні завдання, досвід застосування роботизованих систем та особливості фронтового рельєфу.

Кластер оборонних інновацій Brave1 надав розробці грантову підтримку, що допомогло довести рішення до практичного застосування.

Міністерство оборони України спільно з Brave1 продовжує підтримувати розвиток амфібійних НРК. У червні 2026 року в межах оновленої грантової програми Brave1 також запустили окремий напрям "НРК-амфібії".

Як повідомляв OBOZ.UA, підрозділи Сил оборони України вже застосовують понад 70 систем на базі штучного інтелекту та комп’ютерного зору для виконання бойових завдань. Технології допомагають із навігацією, виявленням і розпізнаванням об’єктів, а також наведенням безпілотників на цілі.

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