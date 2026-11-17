Логіка російської пропаганди побудована так щоб:

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1. Применшувати українські успіхи (до Кримського мосту вражені тільки за листопад 7 з 10 найбільших НПЗ, більшість – по 3-4 колу, купа військових обʼєктів, удари по логістиці не припинялися, в тому числі по сухопутному коридору в Крим, ураження особового складу рекордні за весь час війни).

2. Перебільшувати власні успіхи (мапу Путіна всі бачили).

3. Намагатися свій терор видати за "удари у відповідь", хоча це ніякі не удари у відповідь.

4. Демотивувати й атомізувати українське суспільство погрозами і знеціненням всього українського, в тому числі української держави як такої.

5. Закликати до капітуляції як способу "припинити страждання".

Бачите прояви будь-чого подібного – перед вами або ворог, або корисний ідіот. А скоріше за все бот першого, що видає себе за друге.

Мир потрібен і можливий, але для цього росіяни мають втратити віру у те, що можуть далі воювати з результатом для себе. До цього всі розмови про мир – пустий трьоп.

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