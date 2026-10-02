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Половина F-16 перебуває на ремонті в Європі: Зеленський розповів, з якими труднощами зіткнулася Україна

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 2,4 т.
Половина F-16 перебуває на ремонті в Європі: Зеленський розповів, з якими труднощами зіткнулася Україна
Винищувачі F-16.
Джерело: Відкриті джерела.

Близько половини українських винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Президент Володимир Зеленський заявив, що через це Україна втрачає дорогоцінний час, коли літаки особливо потрібні для захисту повітряного простору.

Водночас F-16 показали ефективність у боротьбі з новими російськими безпілотниками з реактивними двигунами. Про це повідомляє Financial Times.

Половина F-16 залишається на ремонті

Зеленський розповів про труднощі України у боротьбі з атаками російських безпілотників. За його словами, F-16 виявилися ефективними проти нових дронів із реактивними двигунами, однак близько половини українських винищувачів тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

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Президент зазначив, що повернення деяких літаків затягується настільки, що Україна втрачає час, коли винищувачі найбільше потрібні для захисту повітряного простору.

Київ прагне допомоги західних партнерів, щоб перенести більшу частину робіт із технічного обслуговування на територію України. За словами Зеленського, це дозволило б швидше повертати літаки до строю.

Україні не вистачає двигунів для перехоплювачів

Окремою перешкодою у протидії російським безпілотникам президент назвав нестачу двигунів для перехоплювачів.

"Двигуни – це ключовий момент, ми дійсно імпортуємо багато двигунів. Є деякі двигуни власного виробництва, але їх недостатньо", – наголосив Зеленський.

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна домовилася з Бельгією про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Отримання літаків планують організувати за прискореною процедурою на тлі посилення російських атак.

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