Військово-політичне керівництво Росії кидає у м’ясорубку війни сотні тисяч людей заради задоволення амбіцій диктатора Володимира Путіна. Лише в боях за Донецьку область Росія витратила більше людей, ніж у будь-якій із наступальних операцій часів Другої світової війни.

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Попри такі втрати, захоплення всього Донбасу залишається однією з основних цілей Путіна від початку повномасштабної війни. Про це повідомляють видання "Проект" та "Агентство. Новости".

Ціна путінської агресії

Втрати російської армії в боях за Донецьку область перевищили безповоротні втрати СРСР у будь-якій із наступальних операцій часів Другої світової війни. Згідно з аналізом витоку бази даних Росстату, за 4,5 року повномасштабного вторгнення відомство зафіксувало 270 547 смертей військових лише на Донбасі, а з урахуванням затримок у реєстрації реальна кількість загиблих до вересня 2026 року могла сягнути 325 тисяч осіб.

Динаміка втрат за роками

Згідно з аналізом, офіційна статистика Росстату реєструє загибель військовослужбовців із затримкою на кілька місяців, а в перший період війни місце смерті в документах зазначали рідко. З урахуванням поправки на ці чинники розподіл загиблих у Донецькій області має такий вигляд:

2022–2023 роки: близько 23 тисяч зареєстрованих смертей (реальна кількість вища через неповне заповнення графи про місце загибелі).

2024 рік: близько 87 тисяч осіб.

2025 рік: близько 147 тисяч людей.

Неповний 2026 рік: близько 68 тисяч людей.

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Загалом за всіма напрямками бойових дій у базі Росстату містяться дані про 474 тисячі смертей, пов’язаних із війною. За оцінками розслідувачів, з урахуванням затримок у документообігу загальні безповоротні втрати вбитими до вересня могли становити 573 тисячі людей.

Найкривавіші напрямки

Аналіз витоку даних дозволив журналістам встановити масштаб втрат у боях за конкретні населені пункти регіону у порівнянні з їхнім довоєнним населенням.

У Покровську бої за місто забрали життя понад 100 тисяч російських військових. При цьому понад 8 тисяч із них загинули вже після березня 2026 року, коли було заявлено про повне захоплення міста.

Головні історії дня

У Бахмуті, у самому місті та його околицях, за весь час війни зафіксовано 34 тисячі загиблих, попри те, що пік боїв припав на 2022 і початок 2023 року, коли місце загибелі в базах майже не зазначали.

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В Авдіївці загинули щонайменше 19 тисяч військових. До заяви міноборони РФ про захоплення міста в лютому 2024 року втрати становили близько 1 тисячі людей на місяць, однак у березні–квітні вони зросли до 2 тисяч щомісяця. Загалом із березня 2024 по вересень 2026 року на цій ділянці загинули понад 11 тисяч солдатів.

У Вугледарі за два роки штурмів у районі міста зареєстровано 5 тисяч смертей військових.

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Історичний контекст

Як зазначають автори дослідження з посиланням на статистичний довідник Кривошеєва, нинішні втрати Росії на Донбасі перевищили показники наймасштабніших наступальних кампаній радянської армії в період Другої світової війни.

Для порівняння, під час Донбаської наступальної операції 1943 року безповоротні втрати радянських військ становили 66 тисяч осіб, а під час Берлінської наступальної операції у квітні–травні 1945 року – 78 тисяч осіб.

Як писав OBOZ.UA, міністерство оборони Росії акцентує увагу на успіхах у наборі контрактників, попри реальне зниження темпів вербування та зростання втрат на фронті. Таким чином російська влада намагається знизити тривожність у суспільстві через можливу нову хвилю мобілізації.