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Понад 15 км вели пішки під ворожим вогнем: бійці ГУР взяли в полон двох окупантів. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
978
Понад 15 км вели пішки під ворожим вогнем: бійці ГУР взяли в полон двох окупантів. Відео
Понад 15 км вели пішки під ворожим вогнем: бійці ГУР взяли в полон двох окупантів. Відео

Українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Цього разу бійці Головного управління розвідки взяли в полон двох окупантів, влаштувавши засідку на маршруті загарбників.

Після цього понад 15 кілометрів йшли пішки, долаючи водні перешкоди, постійний вогонь і полювання ворожих БпЛА. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Що відомо

Вдалу операцію виконали бійці Бійці підрозділу "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Зазначається, що захисники влаштували засідку на маршруті просування російських військових у напрямку Запоріжжя. Дві групи воєнних розвідників висунулися за межі своїх позицій і перехопили окупантів.

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"У результаті спланованої операції двоє ворожих піхотинців здалися в полон", – йдеться в матеріалі.

Після цього бійцям довелося подолати понад 15 кілометрів пішого переходу, водні перешкоди, постійний вогонь і полювання ворожих БпЛА.

"Попри все, бійці "Химери" вивели полонених із зони безпосереднього ураження та доправили їх для поповнення обмінного фонду", – зазначили в ГУР.

Понад 15 кілометрів йшли пішки.Джерело: Скриншот з відео

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у ДШВ спростували заяви ворога про "захоплення" Барилівки на Сумщині. Так, село Барилівка Сумської області залишається під контролем Сил оборони України. Заява росіян про її захоплення не відповідає дійсності та є фейком. Окрім того, біля цього села не було навіть спроб штурмових дій. 

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