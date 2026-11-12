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Понад дві тисячі вбитих і поранених щодоби: в Міноборони озвучили втрати армії РФ у листопаді

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
324
Втрати ЗС РФ в Україні
З'явилися нові дані щодо втрат ворога. Фото ілюстративне. Джерело: росЗМІ

Російська Федерація на війні проти України втрачає понад 2000 загарбників (ліквідованими та пораненими) уже 11 діб поспіль. Ця статистика зросла з початком листопада.

Про це в середу повідомила пресслужба Міністерства оборони України. На офіційній сторінці відомства у X (Twitter) зазначається, що кожен день наступу коштує державі-агресору дедалі дорожче.

"Від початку листопада – мінус 26 010 загарбників. На початку року стільки набиралося за цілий місяць", – заявили представники МО.

До прикладу, за 11 днів поточного місяця ЗС РФ втратили приблизно стільки ж осіб, скільки за увесь лютий 2026 року. Умовно кажучи, щодоби противник втрачає на фронті цілий полк – більше 2000 окупантів двохсотими та трьохсотими.

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"Це щоденна робота українських воїнів: дронарів, артилеристів, штурмовиків, кожного, хто тримає фронт", – наголосила пресслужба.

Нагадаємо: 10 листопада Сили оборони України відмінусували 2 580 російських військовослужбовців. Загальні бойові втрати ворога за весь час повномасштабного вторгнення сягнули 1 614 180 осіб.

Як раніше писав OBOZ.UA, український OSINT-дослідник M0nstas (Vitaly) використав дані щодо смертей російських окупантів на війні в Україні зі злитої хакерами бази Росстату й наклав їх на мапу DeepState, яка фіксує ситуацію на передовій. "Викрадена" інформація Росстату співпадає в часі та просторі з рухом лінії фронту, що свідчить про те, що виток даних є справжнім.

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