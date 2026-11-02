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Попереду було все життя: з'явились подробиці про 13-річну дівчинку, яку РФ вбила ударом по Вінниччині. Фото

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
2,9 т.
Попереду було все життя: з'явились подробиці про 13-річну дівчинку, яку РФ вбила ударом по Вінниччині. Фото
У громаді згадують Аріну як щиру, добру й життєрадісну дівчинку. Джерело: Колаж OBOZ.UA

1 листопада внаслідок російської атаки безпілотником типу "Шахед" на Козятин Вінницької області загинула13-річна Аріна Підручна. Дівчинка мешкала в селі Непедівка Глуховецької громади та навчалася у Козятинському ліцеї №2.

Про загибель учениці повідомили Глуховецька територіальна громада та Козятинський ліцей №2 у Facebook. У дописах розповіли, якою була дівчинка, чим захоплювалася та яких успіхів досягла в навчанні.

Попереду було все життя: з'явились подробиці про 13-річну дівчинку, яку РФ вбила ударом по Вінниччині. Фото

Аріна Підручна. Джерело: Козятинський ліцей №2

Аріна народилася 4 травня 2013 року. Початкову школу закінчила у Непедівському ліцеї, водночас навчалася у приватній школі в Бердичеві, де з відзнакою опанувала ментальну арифметику.

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У п'ятому класі Козятинського ліцею №2 дівчинка швидко стала лідеркою класу. Вона була відмінницею та старостою, особливо добре навчалася з математики, фізики, хімії та біології, постійно брала участь і перемагала в олімпіадах.

Також Аріна займалася в гуртках і відвідувала недільну школу християн-п'ятидесятників у Козятині. Вона була щирою, товариською та життєрадісною, мала багато друзів і дуже любила молодшого брата Арсена.

Того ранку Аріна збиралася разом із мамою до церкви. Після служби планувала відвідати гуманітарний гурток при недільній школі. Дорогою дівчинка мала зустрітися з подругою біля магазину "Аврора", неподалік від місця ворожого удару.

"У той трагічний момент Аріна розмовляла телефоном, і її останніми словами були: "Бачу "Шахед"...", – повідомили у Глуховецькій територіальній громаді.

У Козятинському ліцеї №2 загибель учениці назвали непоправною втратою для її родини, друзів та всієї шкільної спільноти. Там згадують дівчинку як добру й чуйну дитину, вірну подругу та помічницю. Її щира усмішка, світлий погляд і добре серце назавжди залишаться в пам'яті тих, хто її знав.

Попереду було все життя: з'явились подробиці про 13-річну дівчинку, яку РФ вбила ударом по Вінниччині. Фото

Світла 13-річна Аріна, чиє життя обірвала російська атака. Джерело: Глуховецька селищна територіальна громада

2 та 3 листопада у Глуховецькій громаді оголошено днями жалоби.

Нагадаємо, 1 листопада російський безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді на Вінниччині. Унаслідок удару загинули двоє людей – 13-річна дівчинка та жінка, яка згодом померла в реанімації.

Ще шестеро людей дістали поранення, серед них четверо дітей. Двох п'ятирічних дівчаток і 16-річного хлопця госпіталізували з травмами середньої тяжкості, а 24-річний чоловік отримав легкі поранення. Крім того, внаслідок влучання загорілися два автомобілі та були пошкоджені будівлі навчального закладу.

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